Başkan Trump: Demokratlar zorluk çıkarırsa Cumhuriyetçi oylardan destek veririz

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, ABD Temsilciler Meclisi'nde sözcülük görevine, Temsilciler Meclisi Üyesi Demokrat Nancy Pelosi’nin gelmesi gerektiğini ifade etti.

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