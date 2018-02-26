'Başörtüsü'ne büyük tepki çeken çirkin saldırı!

Hollanda'da başörtüsünü çıkarmadığı için iki kişi tarafından darbedilen kız çocuğu, hafif beyin sarsıntısı geçirdi.

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