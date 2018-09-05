Basra'da 'kamu hizmeti yoksunluğu' protestosu devam ediyor

Irak'ı petrolüyle besleyen Basralılar 8 Temmuz'da "kamu hizmeti yoksunluğu"nu protesto etmek için kitlesel gösteriler düzenlemeye başladı.

Irak'ın güneyindeki petrol zengini Basra bir süredir işsizlik, elektrik sıkıntısı, içme sularındaki kirlilik, kamu hizmeti yoksunluğu gibi nedenlerle düzenlenen kitlesel gösterilerle gündeme geliyor.

Temmuz ayında başlayan ve kısa sürede başkent Bağdat'a kadar uzanan gösteriler bir süreliğine etkisini azaltmış gibi görünse de önceki gün bir göstericinin polis kurşunu ile ölmesi kentteki öfkeyi yeniden tırmandırdı. Basra son zamanlardaki en gergin gününü ise dün yaşadı. Güvenlik güçlerinin öfkeli göstericilere müdahalesi sonucu 7 kişinin öldüğü, 40'ın üzerinde kişinin yaralandığı dünkü olaylar sonrası kentte "sokağa çıkma yasağı" ilan edildi.

Temmuz ayındaki gösterilerde 5 kişi öldü, 190 kişi yaralandı

Irak'ı petrolüyle besleyen Basralılar 8 Temmuz'da "kamu hizmeti yoksunluğu"nu protesto etmek için kitlesel gösteriler düzenlemeye başladı.

Hava sıcaklığının 50 dereceyi bulduğu kentte uzun süren elektrik kesintileri, içme suyundaki kirlilik ve zengin petrol kaynaklarına rağmen yaşanan işsizlik ve yoksulluğun dayanılmaz boyutlara ulaştığını belirten Basralıların öfkesi kısa sürede ülkenin diğer kentlerine de yayıldı.

Ülkenin tek gelir kaynağı olan ham petrol ihracatının büyük bir kısmını tedarik eden Basra'da başlayan bu gösteriler kısa sürede Zikar, Babil, Meysan, Divaniyye ve Necef'e, son olarak da başkent Bağdat'a sıçradı.

Irak'ın güneyinde temmuz ayında aralıksız şekilde devam eden eylemlerde 5 gösterici öldü, çoğunluğunu güvenlik güçlerinin oluşturduğu 190 kişi yaralandı.

İçme sularındaki kirlilik kentte 18 bin kişiyi hasta etti

Ağustos ayında ise içme suyundaki kirliliğin neden olduğu hastalıklar ve buna karşı düzenlenen protestolarla gündeme gelen Basra'da, geçen hafta valilik binası önündeki beton bariyerleri aşarak binayı basmak isteyen göstericilere polis göz yaşartıcı gazlarla müdahale etti.

Bunun üzerine Necef merkezli Şii dini mercii Ayetullah Ali es-Sistani'nin temsilcilerinden Seyyid Ahmed es-Safi, oluşturduğu komite üyeleriyle birlikte Basra'ya gitti.

Safi, burada yaptığı açıklamada, "Kirli içme suyu ve diğer sorunları çözmeden Basra'dan ayrılmayacağız." dedi.

Irak Meclisi İnsan Hakları Komisyonunca hazırlanan raporda, Basra kentinde içme suyundaki kirliliğin 18 bin kişide çeşitli rahatsızlıklara neden olduğu belirtilmişti.