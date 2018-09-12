Basra'da kirli içme suyu alarmı: 60 bin kişi zehirlendi!

Irak Meclisi İnsan Hakları Komisyonu Basra Sorumlusu Mehdi et-Tamimi, içme suyundan zehirlenme vakalarının 60 bine ulaştığını belirterek acil önlem alınması çağrısı yaptı.

Irak'ın güneyindeki petrol zengini Basra vilayetinde kirli içme suyundan zehirlenenlerin sayısı 60 bine ulaştı.

Irak meclisi bünyesindeki İnsan Hakları Komisyonu'nun Basra Ofisi Sorumlusu Mehdi et-Tamimi, yaptığı yazılı açıklamada, vilayette içme suyunda görülen kirlenmeden dolayı zehirlenen vatandaşların sayısının 60 bine ulaştığını ifade etti.

İçme suyundaki kirliliğinin Basralı vatandaşların hayatını ciddi şekilde tehdit ettiğini belirten Tamimi, Irak Sağlık Bakanlığı'nın da su kirliliğinden zehirlenenlerin sayısını açıklaması ve bu durumun önüne geçilmesi için acil önlemler alınması çağrısında bulundu.

Irak Su Kaynakları Bakanlığı verilerine göre, Dünya Sağlık Örgütü'nün içme sularındaki oranının bin 200'ü geçmemesini istediği katı madde oranı Basra'daki içme sularında 7 bin 500 seviyelerine ulaşmış durumda.

Basra, içme suyunu Dicle ve Fırat Nehirlerinin birleştiği Şattülarap'tan temin ediyor. Son dönemlerde suda artan tuz oranı ve çevre kirliliğiyle bunu arıtacak yeterli tesisin olmaması nedeniyle zehirlenme vakalarında artış yaşandı.

Meclis İnsan Hakları Komisyonu tarafından ağustos sonunda hazırlanan raporda, Basra kentinde içme suyundaki kirliliğin 18 bin kişide çeşitli rahatsızlıklara neden olduğu belirtilmişti.

Basra'daki gösteriler

Ülke petrolünün yaklaşık yüzde 80'inin çıkarıldığı Basra vilayeti, 8 Temmuz'dan geçen cuma gününe kadar büyük gösteriler ve ardından meydana gelen şiddet olaylarına tanıklık etmişti. Basra halkı ilk önce elektrik kesintisi ve işsizlik için sokağa çıkmış daha sonra buna içme suyu krizi de eklenmişti.

Irak merkezi hükümetinin "sorunları çözeceğiz" vaatlerine inanmayan öfkeli Basralılar, valilik, belediye, bazı Şii parti binalarıyla son olarak İran'ın Basra'daki Konsolosluk binasını ateş vermişti.

Basra'da yaklaşık 2 ay süren gösterilerde 30'dan fazla gösterici hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi yaralanmıştı.