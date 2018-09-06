Basra'daki gösteriler devam ediyor: 1 kişi öldü, 25 kişi yaralandı

Irak'ın güneyindeki Basra'da dün akşam kamu hizmeti yoksunluğu, işsizlik ve yolsuzluklara karşı alevlenen gösteriler sırasında güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu 1 kişinin öldüğü, 25 kişinin yaralandığı bildirildi.

Basra İnsan Hakları Komiserliği Başkanı Mehdi Temimi, yaptığı yazılı açıklamada, dün Irak'ın Basra kentinde yaşanan gösteriler sırasında güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu 1 kişinin öldüğü, 25 kişinin yaralandığını ifade etti. Basra'da dün akşam sokağa çıkan bir grup gösterici güvenlik güçlerinin oluşturduğu çemberi aşarak Basra Belediyesi binasını ateşe vermişti. Göstericiler, 2 gün önce Basra Valilik binasına da girerek, burayı yakmıştı. Çıkan olaylarda 7 gösterici ölmüş, 40'ın üzerinde kişi yaralanmıştı. Yaşananlar üzerine Basra Operasyonlar Komutanlığı kentte sokağa çıkma yasağı ilan etmişti. AA

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