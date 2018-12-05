"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 ARALIK 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Basra'daki 'sarı yelekliler' gösterisinde ölü ve yaralılar var

05 Aralık 2018, Çarşamba 16:19
Irak'ın güneyindeki Basra kentinde kamu hizmeti yoksunluğu ve işsizlik nedeniyle düzenlenen ve "sarı yelek" giyen bir grubun da katıldığı gösterilerde 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Irak'ın güneyindeki Basra kentinde kamu hizmeti yoksunluğu ve işsizlik nedeniyle düzenlenen ve "sarı yelek" giyen bir grubun da katıldığı gösterilerde 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Gösterileri organize eden aktivistlerden Cuma Hamadani, yaptığı açıklamada, Basra'da dün düzenlenen gösterilerde güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 1 kişinin öldüğünü, 10 kişinin yaralandığını söyledi.

Irak hükümetine Basra halkının taleplerini yerine getirmesi çağrısında bulunan Hamadani, "Gösteriler tamamen barışçıl ve hiçbir parti ya da tarafın yönlendirmesiyle yapılmıyor. Taleplerimiz ise sadece temel hizmetlerden oluşuyor. Basra, ülkenin en zengin petrol kenti ama temel hizmetlerden yoksun." dedi.

Basra'daki gösterilerin devam edeceğini belirten Hamadani, eylemcilerin "temiz içme suyu, elektrik kesintilerinin son bulması, işsizliğe çözüm gibi temel hizmetler ile yolsuzluk yapan yerel yetkililerin görevden alınması" gibi konuları içeren 21 maddelik bir talep listesi olduğunu ifade etti.

Irak makamlarından ise dünkü gösterilerde ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde dün sarı yelek giyen bir grup göstericinin Basra Valisi Esad İdani'nin konvoyunu durdurduğu ve İdani'nin de aracından inerek göstericilere saldırmaya çalıştığı görülmüştü. Bu görüntülerin kısa sürede sosyal medyada yayılması üzerine ülkedeki bazı çevreler duruma tepki göstermişti.

Söz konusu göstericiler, pazartesi akşamı da Maliye Bakanı Fuad Hüseyin ile Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Basim Rubayi'nin basın açıklaması yaptığı oteli basmıştı. Bunun üzerine Maliye Bakanı Hüseyin kenti terk ederek Bağdat'a dönmüştü.

Irak petrolünün yaklaşık yüzde 80'inin çıkarıldığı Basra, geçen temmuz ayında elektrik kesintisi, işsizlik ve su sıkıntısı gibi temel ihtiyaçların yoksunluğu nedeniyle kitlesel gösterilere sahne olmuştu.

AA

Etiketler: Irak
Okunma Sayısı: 288
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Nijerya'da 35 milyon çocuk açlık tehdidi altında

    İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Chilcott: Biz PKK terörünü kınıyoruz

    Paris Belediye Başkanından eylem hakkına destek

    Cemal Kaşıkçı cinayeti belgesel oluyor

    Tahran yılda 25 santimetre çöküyor

    BM: Taraflar sorunu çözmek için diyalog ve müzakere yolunu seçmeli

    Karamollaoğlu'ndan yeni parti binası ve 'dirsek teması' açıklaması

    Basra'daki 'sarı yelekliler' gösterisinde ölü ve yaralılar var

    Putin'den ABD'ye: Uygun bir şekilde buna cevap vereceğiz

    Türkiye'de 2017 yılındaki meteorolojik afetlerin bilançosu

    'Ölümcül bir hal aldı'

    Meteoroloji'den Marmara'ya kuvvetli yağış uyarısı

    Kaşıkçı cinayeti soruşturmasında önemli gelişme

    Milyonlarca çalışanın gözü bu toplantıda olacak

    TCMB'den 'dalgalı döviz kuru' açıklaması

    Sahibinin sesi sıfatıyla bize saldırıyorlar

    MSB: Sorumlular hakkında gerekli idari ve adli işlemler başlatıldı

    Kuvvet ‘Hak'ta olmalı

    Suud'dan Katar'a dikkat çeken davet

    En Çok Okunanlar

    Genel

    OHAL kalktı, yurt dışı yasağı kalkmadı
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yargıda gecikmeli ve acı tesbitler
    Genel

    Bekçiler geldi, asayiş arttı
    Süleyman KÖSMENE

    Kutsal geceler bid’at midir?
    Genel

    TCMB'den 'dalgalı döviz kuru' açıklaması
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Kuvvet ‘Hak'ta olmalı
    Mustafa ORAL

    İsmailler ve İbrahimler (İsmail Fakazlı (1913-2014)
    Genel

    Suud'dan Katar'a dikkat çeken davet
    Risale-i Nur'dan

    Kuvvetinizi ihlâsta ve hakta bilmelisiniz

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.