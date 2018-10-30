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30 EKİM 2018 SALI - YIL: 49

Batı Avrupa ülkeleri İslâm'a daha hoşgörülü

30 Ekim 2018, Salı 20:56
Pew Araştırma Merkezi'nin son raporuna göre Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri, Müslümanları, Yahudileri, Batı Avrupa ülkelerine göre daha az kabul ediyor.

Avrupa dini azınlıklara bakış ve sosyal meselelere karşı tutumlar karşılaştırıldığında ikiye bölünmüş durumda.

Amerika Birleşik Devletleri merkezli kurum, 2015 ve 2017 yılları arasında 34 Avrupa ülkesinde 56 bin yetişkin üzerinde yaptığı araştırmanın sonuçlarını yayınladı.

Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinde çok az bir kesim "Müslüman bir kişiyi ailenize kabul eder misiniz?" sorusunda olumlu cevap verirken. Batı Avrupa ülkelerinde bu rakam yüzde 50'nin üzerinde. Benzer durum 'Yahudi bir kişiyi ailenize kabul eder misiniz? sorusuna verilen cevaplar için de geçerli.

Müslümanları komşu olarak kabul eder misiniz?

"Müslüman bir kişiyi ailenize kabul eder misiniz?" sorusuna 'evet' diyenlerin oranı en yüksek yüzde 88 ile Hollanda. Onu Norveç (yüzde 82), Danimarka (yüzde 81), İsveç (yüzde 80), Belçika (yüzde 77) takip ediyor. Bu rakam Fransa'da yüzde 66 ve Almanya'da yüzde 55 seviyesinde.

Müslümanları komşu olarak kabul eder misiniz? sorusuna ise Finliler yüzde 83 oranında evet cevabı verdi, Ukrayna'da bu oran yüzde 55.

Din kimliğin önemli bir parçası mı?

Eski Sovyet bloğu içinde yaşayan ülkelerde bugün dinin ulusal kimliğin önemli bir parçası olduğu kabul ediliyor. Diğer yandan Fransa ve İngiltere gibi Batı Avrupa ülkelerinde insanlar Hristiyanlığın kimliklerinin önemli bir parçası olmadığını ifade ediyor.

Dini inancının ulusal kimliğin çok önemli /önemli bir parçası olduğunu söyleyenler arasında Ermenistan yüzde 82 ile ilk sırada yer alıyor. Onu Gürcistan (yüzde 81), Sırbistan (yüzde 78), Yunanistan (yüzde 76), Romanya (yüzde 74) takip ediyor.

Diğer yandan Hristiyanlığın kimlikleri için az önemli/hiç önemli değil olduğunu söyleyenler arasında Letonya yüzde 84 ile ilk basamakta yer alıyor. İsveç (yüzde 84), Estonya (yüzde 82), Danimarka (yüzde 80), Belçika (yüzde 80) ile Letonya'yı izliyor.

Fransızların yüzde 65'i ve Almanların yüzde 64'ü de hristiyanlığın kimlikleri için çok önemli bir bileşen olmadığı görüşünde.

Ermenistan, Allah'a inananların oranı en yüksek olan ülke

Batı Avrupa ülkeleri Allah'a inanma konusunda da Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinin çok gerisinde. Gürcistan halkı "Allah'a inanıyor musunuz" soruna yüzde 99 oranında "evet" diyor. Onu Ermenistan, Moldova, Romanya (yüzde 95), Bosna Hersek (yüzde 94) ve Yunanistan (yüzde 92) takip ediyor.

Diğer yandan Allah'a inanmadığını söyleyenlerin en fazla olduğu ülke yüzde 66 ile Çek Cumhuriyeti. Onu İsveç (yüzde 60), Belçika (yüzde 54), Hollanda (yüzde 53) izliyor. Fransa'da Tanrı'ya inandığını söyleyenler yüzde 37, Almanya'da yüzde 36 oranında.

"Kendi kültürünü en fazla beğenenler" Yunanistan'da

Ankete katılanlara sorulan "İnsanlarımız mükemmel değil, ancak kültürümüz diğerlerinden üstün" yorumuna katılıyor musunuz sorusuna evet diyenlerin en fazla olduğu ülke yüzde 89 ile Yunanistan. Gürcistan (yüzde 85), Ermenistan (yüzde 84), Bulgaristan (yüzde 69), Rusya (yüzde 69), Bosna Hersek (yüzde 68), Romanya (yüzde 66), Sırbistan (yüzde 65). Bu oran Fransa'da yüzde 36, Almanya'da yüzde 45 seviyesinde.

İtalyanlar "kadere inanmıyor"

Ankette 'Kadere inanıyor musunuz' sorusuna İtalyanlar yüzde 24 oranında evet cevabını vererek listenin sonunda yer aldı. Onu İngiltere (yüzde 25), İsviçre (yüzde 28), Almanya (yüzde 31, Fransa (yüzde 31) izledi. Kadere inancın en fazla olduğu ülke ise yüzde 83 ile Ermenistan. Bu oran Bosna Hersek'te yüzde 80, Moldova'da yüzde 75 seviyesinde.

Euronews Türkçe

Etiketler: Avrupa, inanç, anket, din, Müslüman
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