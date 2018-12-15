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15 ARALIK 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Batı Şeria'da İsrail provokasyonu tam gaz devam ediyor

15 Aralık 2018, Cumartesi 12:34
İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kenti yakınlarında yaşanan arbedede 14 Filistinliyi yaraladı.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamaya göre, Emari Filistin Mülteci Kampı'nda oğullarından biri şehit olan ve 5'i de ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Filistinli anne Latife Ebu Hamid'in evinin İsrail askerleri tarafından yıkılmasının ardından çıkan arbedede 14 Filistinli yaralandı.

Yaralılarının birçoğunun ayakta tedavi edildiği, sağlık durumu ciddi olan yaralı bulunmadığı belirtildi. 

Dün gece Emari mülteci kampına baskın düzenleyen İsrail güçleri Hamid ailesine ait 4 katlı evi yıkma hazırlıklarına başlamıştı. Yıkıma direnen 150 Filistinli aktivisti Hamid ailesine ait evden zorla çıkaran İsrail güçleri, soğuk havaya rağmen söz konusu aktivistleri bir statta uzun süre alıkoymuştu.

Sabah erken saatlerde Hamid ailesine ait evi patlayıcıyla yıkan İsrail güçleri ile yıkıma tepki gösteren Filistinliler arasında arbede yaşanmıştı.

İsrail güçleri Filistinli gruba plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale ederken, Filistinliler de taş atarak karşılık vermişti.

AA

Etiketler: Filistin, Ramallah, İsrail, zulüm
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