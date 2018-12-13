Batı Şeria'da silahlı saldırı: 2 ölü 2 yaralı

İşgal altındaki Batı Şeria'da kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 2 İsrailli öldü, 2 İsrailli ise ağır yaralandı.

İsrail basınında yer alan habere göre, Batı Şeria'daki yasa dışı Ofra Yahudi yerleşim yeri yakınında aracından inen bir saldırgan yol kenarında bekleyenlerin üzerine ateş açtı. Saldırıda 2 İsraillinin öldüğü, 2 İsraillinin ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı kaydedildi. Saldırıyı gerçekleştiren kişinin olay yerinden kaçtığı ifade edildi. Olayda 2 kişinin hayatını kaybettiği haberi henüz resmi makamlar tarafından doğrulanmadı. Batı Şeria'daki Ofra Yahudi yerleşim birimi yakınında 9 Aralık akşamı durakta bekleyenlerin üzerine hareket halindeki bir araçtan ateş açılması sonucu biri ağır 6 İsrailli yaralanmıştı. İsrail güçleri, pazar günü Ofra'da düzenlenen silahlı saldırıdan sorumlu olduğu iddia edilen Filistinli Salih Ömer Salih el-Bergusi'yi (29) dün gece Ramallah kenti yakınlarındaki Serda beldesindeki bir eve düzenlenen baskında öldürmüştü. AA

Okunma Sayısı: 61

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.