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17 KASIM 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

'Batılı devletlerin İsrail'e bakışı değişmeye başladı'

17 Kasım 2018, Cumartesi 15:25
Uluslararası Filistin Medya ve İletişim Forumu tarafından düzenlenen konferansta konuşan İngiliz gazeteci Jonathan Steele, Batılı devletlerin İsrail'e olan bakışının değişmeye başladığını söyledi.

İngiliz gazeteci Jonathan Steele, Batılı devletlerin İsrail'e olan bakışının değişmeye başladığını belirterek, "Artık İsrail'in yaptığının legal bir savunma, hareket olduğunu düşünmemeye başladılar." dedi.

Uluslararası Filistin Medya ve İletişim Forumu tarafından düzenlenen "Evrensel Medyada Filistin'in Geleceği" konulu konferansta konuşan Steele, Filistin medyasının objektif olarak ele alınmasının önündeki engellerden bahsedeceğini aktardı.

Steele, bu konuda temelde dört engel bulunduğunu dile getirerek, Filistin'in 20 yıldır süren bir çıkmazda bulunduğunu, başarısız bir barış süreci geçirdiğini, ardından da tekrarlanan şiddet döngüsü ve silahlı çatışmaların devam ettiğini söyledi.

Durumun daha da kötüye gittiğini dile getiren Steele, şunları aktardı:

"Milyonlarca insan katledildi. Yemen'de de Suriye'de de aynı şekilde katliamlar devam ediyor. Bu ilk temel zorluk. İkinci zorluk, Fetih ve Hamas'ın arasındaki ayrılıktır. Üçüncüsü ise tek bir devlet altında toplanılma düşüncesi. İki devlet çözümü sekteye uğradı geçtiğimiz bunca yıl boyunca. Mesele Filistin için kimin konuştuğu değil, Filistinlilerin ne istediği. Dördüncü zorluksa Filistin meselesine Filistin lehine yaklaşan herkese İsraillilerin engel olması. İsrail yeni bir Yahudi karşıtlığı olduğunu iddia ediyor. Batılıların Filistinlilere olan desteğini antisemitizm için yeni bir maske olarak görüyorlar. Batılı devletlerin İsrail'e olan bakışı değişmeye başladı. Artık İsrail'in yaptığının legal bir savunma, hareket olduğunu düşünmemeye başladılar. Özetlemek gerekirse, bunca engele rağmen hala bu konunun adil çözümü için birlikte olmamız önemli."

"Gözden kaçırılan unsur Filistinlilerin sesi ve bakışı"

İngiliz gazeteci Ben White ise bölgede yaşanan şiddetin devamlı haber yapıldığından dolayı artık haber değeri taşımamaya başladığını belirtti.

Bunun yanında gözden kaybolan bir diğer unsurun da Filistinlilerin sesi ve bakışı olduğunu aktaran White, çarpıtılmış bir diğer konunun da "sebep ve etki" olduğunu ifade etti.

Gazeteci White, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Medyada gösterilen durum şu şekilde; Filistinliler İsraillilere saldırıyor, İsrail cevap veriyor. İsrail burada cevap vermenin şiddetiyle alakalı eleştiriliyor. Aslında olması gereken İsrail'in neden saldırdığıdır. Sadece Batı ve İngilizce'ye dayalı medyayı okuyan insanlar bu olayları biraz Filistinlilerin suçu olarak gibi de görebilir. Burada iki temel konu bulunuyor. Birincisinin olayların önemini ortadan kaldırma, normalleştirmedir. Diğeri de olayların olması gerektiği gibi değil, çarpıtılarak anlatılmasıdır."

AA

Etiketler: dünya, İsrail, Filistin, işgal
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