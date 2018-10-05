'Batman'daki terör saldırısını şiddetle kınıyoruz'

Irak’ta Şii dini ve siyasi liderlerden ve Ulusal Hikmet Akımı Başkanı Ammar el-Hekim, Batman’da yaşanan terör saldırısını kınayarak, Türkiye ile dayanışma içerisinde olduklarını duyurdu.

Hekim, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Türkiye’nin Batman şehrinde Türk askerlerinin hedef alındığı terör saldırısını şiddetle kınıyoruz.” ifadelerini kullandı. Türk hükümeti, halkı ve özellikle şehit aileleriyle dayanışma içerisinde olduklarını vurgulayan Hekim, şiddet ve teröre karşı tutumlarının net olduğunu kaydederek, terörün bölgeden arındırılması için dayanışma ve iş birliğine ihtiyaç olduğunu kaydetti. AA

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