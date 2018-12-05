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5 ARALIK 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Bebeklerin genetiğini değiştirmesiyle gündeme gelen Çinli bilim adamı kayboldu

05 Aralık 2018, Çarşamba 19:04
Bebeklerin genetiğini değiştirdiği iddiasıyla gündeme gelen Çinli bilim adamı Hı Cienkui'nin, yaptığı çalışma hakkında bilgi verdiği konferansın ardından kaybolduğu ileri sürüldü.

Çin'de, tüp bebek tedavisi gören 7 çiftin embriyolarının DNA'larında gen düzenleme yöntemiyle değişiklik yaptığını, genleriyle oynanmış ilk ikiz kız bebeklerin bu ay dünyaya geldiğini ileri süren araştırmacı Hı Cienkui'in kayıp olduğu iddia edildi.

Çin’de bebeklerin genetiğinin değiştirildiği iddiasına soruşturma

ABC News'in Hong Kong gazetesi "Apple Daily"e dayandırdığı haberinde, Hı'nın geçen hafta, Hong Kong Özel İdari Bölgesinde katıldığı İnsan Genomunun Düzenlemesi İkinci Uluslararası Zirvesi'nde çalışmasıyla ilgili yaptığı sunumun ardından bir daha görülmediği ve nerede olduğunun bilinmediği belirtildi.

Hı'nın gözetim altında Şıncın kentine götürülmüş olabileceği ileri sürülürken, görev yaptığı Güney Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin (SUST) kampüsünde "ev hapsinde" tutuluyor olabileceği iddia edildi.

Üniversitenin halkla ilişkileri ofisinden bir sözcü, okulun Hı Cienkui ile ilgili şu an için herhangi bir soruya yanıt vermediğini belirterek, Hı'nın nerede olduğuna ilişkin söylentilerle ilgili yorum yapmadı.

Sözcü, "Yeni bilgiler olduğunda, üniversitenin resmi internet sitesi ya da mesaj servisi WeChat hesabı aracılığıyla halkı bilgilendireceğiz." dedi.

AA

Etiketler: Çin, genetik, bebek
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