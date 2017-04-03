Beklenilenden uzun süren görüşme: Trump'tan Sisi'ye övgü dolu sözler...

ABD Başkanı Donald Trump, Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah Sisi ile Beyaz Saray'da görüştü. Trump, görüşmenin ardından basın mensuplarına Sisi'den övgüyle söz etti.

Sisi ile seçim kampanyası sırasında tanıştığını ve kendisine çok yakın olduğunu belirten Trump, Beyaz Saray"daki görüşmenin iki tarafın da beklediğinden daha uzun sürdüğünü söyledi.

Birçok konuda Sisi ile görüş birliğinde olduklarını belirten Trump, 'Herhangi bir kuşku varsa' herkesin bilmesini istiyorum ki El Sisi, çok zor koşullar altında harika işler yaptı. Biz Mısır'ın ve Mısır halkının arkasındayız' dedi. Trump, Mısır ile olan askeri işbirliğini de en üst düzeye çıkaracaklarını söyleyen Trump açıklaması sırasında Sisi'ye dönerek, 'Burada artık büyük bir müttefikiniz var' dedi.

Sisi ise açıklamasında, gösterdiği ilgi ve yakınlık için ABD Başkanı Trump'a teşekkür etti. Trump'ın kendine özgü kişiliğini takdir ettiğini dile getiren Sisi, Trump'ın teröre karşı mücadelede Mısır'ı her zaman yanında bulacağını söyledi.

Sisi Beyaz Saray önünde protesto edildi

ABD Başkanı Donald Trump ile bugün Beyaz Saray'da görüşecek olan Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Beyaz Saray önünde yüzlerce kişi tarafından protesto edildi, aynı saatlerde ise bir çok Mısırlı da es-Sisi'ye destek gösterisinde bulundu.

Beyaz Saray'daki Trump ve Sisi görüşmesi öncesinde ABD'de faaliyet gösteren bazı insan hakları örgütleri ve Mısırlı vatandaşlar bir araya gelerek es-Sisi'yi protesto etti.

Protestocular, Rabia işaretleri eşliğinde Mursi'nin fotoğrafını taşıdı

Protestocular, Rabia işaretleri eşliğinde Mısır'da demokratik seçimlerle göreve gelen ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin fotoğrafını taşıdı.

ABD yönetimine seslenen protestocular, Mısır'da bir darbe yapıldığını ve ABD'nin darbeci bir ülkeyle işbirliği yapmaması yönünde çağrıda bulundu.

Gösterilerde "Katil Sisi Beyaz Saray'da.", "Darbeci Sisi'ye hayır." şeklinde pankartlar taşıdı.

Kongre'ye çağrı

ABD Merkezli İnsan Hakları Örgütleri ise dün es-Sisi'nin Beyaz Saray'da Trump'la yapacağı görüşme öncesinde protesto yapacaklarını açıklamışlardı.

"Herkesin Vatanı", "Mısır İçin Demokrasi", "Mısır-Amerikan İlişkileri Merkezi", "CODEPINK", "Gandhi Küresel Barış Araştırmaları Merkezi" ve "Dünyada Demokrasi İçin Diasporadaki Mısırlılar" adlı insan hakları örgütleri, ABD Kongresine "Mısır'la ilişkilerin yeniden gözden geçirilmesi" çağrısında bulunmuşlardı.

"Sessiz protesto"

Hafta sonu ayrıca, Washington'ın en önemli sembollerinden olan Washington Anıtı önünde bir araya gelen Mısır asıllı Amerikalı yüzlerce kişi, "sessiz" şekilde protesto gerçekleştirmişti.

Protesto gösterisinde, daha önce Mısır'da cezaevinde kaldığı dönemde 1 yıl açlık grevi yapan Mısır asıllı ABD vatandaşı Muhammed Sultan da bir konuşma yapmıştı.