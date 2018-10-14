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14 EKİM 2018 PAZAR - YIL: 49

Bekleyiş devam ediyor

14 Ekim 2018, Pazar 12:57
Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, 2 Ekim'de evlilik işlemleri için gittiği ve bir daha çıkmadığı Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu önünde basın mensuplarının bekleyişi devam ediyor.

"Sadece benim değil, herkesin kaybı olur"

"Aldığım cevap beni daha da endişelendirdi''

Ortadoğu'nun en etkin gazetecilerinden biri olarak gösterilen Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasına ilişkin soruşturma sürüyor. Levent'teki başkonsolosluk binası önünde yerli ve yabancı basın mensupları sabah saatlerinden itibaren beklemeye başladı. Basın mensupları polis bariyerleriyle çevrili başkonsolosluk binası önünde zaman zaman canlı yayın yapıyor.

Hafta sonu olması nedeniyle başkonsolosluğun olduğu sokakta hareketlilik gözlenmiyor.

Olay

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine katkı veren ve aynı zamanda Washington Post gazetesinde de yazılar yazan Kaşıkçı'dan, 2 Ekim Salı günü resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na gittikten sonra bir daha bir daha haber alınamamıştı.

Emniyet kaynaklarınca yapılan değerlendirmede, Kaşıkçı'nın gittiği Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'ndan bir daha çıkmadığı teyit edilirken, başkonsolosluk binasında aynı saatlerde, 2 uçakla İstanbul'a gelen, aralarında yetkililerin de yer aldığı 15 Suudi vatandaşının bulunduğu, bu kişilerin daha sonra geldikleri ülkelere döndüklerinin belirlendiği kaydedilmişti.

AA

Etiketler: cemal kaşıkçı
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