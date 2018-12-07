Belçika da geri adım attı

Fransa'nın ardından Belçika'da da sarı yeleklilerin protestoları akaryakıt zamlarını engelledi.

Yerel basına göre, Belçika Başbakanı Charles Michel, bakanlar kurulu toplantısında akaryakıt fiyatlarına uygulanacak vergi endekslemesinin 2019 yılı için durdurulmasını teklif etti.

Kabul edilen teklif doğrultusunda Belçika'da 2019 yılında benzin ve motorinden alınan vergilerde artış yapılmayacak.

Belçika'da ocak ayında yapılacak endekslemeyle akaryakıtın litre fiyatına 1,5 avro sent ilave zam söz konusuydu. Belçika hükümeti uygulamayla 90 milyon avro civarında ilave gelir elde etmeyi planlıyordu ancak hükümet "sarı yelek" protestoları karşısında geri adım atmış oldu.

Sarı yelekliler birkaç hafta önce Belçika'nın Fransızca konuşulan Valon Bölgesi'nde de protestolar düzenleyip siyasi bir oluşuma gideceklerini açıklamışlardı.

Geçtiğimiz hafta ise ilk defa "sarı yeleklilerin" protestosu Brüksel'e sıçramıştı. Şiddet olaylarının yaşandığı protestolara polis tazyikli su, göz yaşartıcı gaz ve atlı kuvvetlerle müdahale etmişti.

Öte yandan, 8 Aralık Cumartesi günü "sarı yeleklilerin" Brüksel'de büyük bir protesto gerçekleştirmesi bekleniyor. "Sarı yeleklilere" bu defa çiftçilerin de destek vermesi öngörülüyor.

Protestolar

Fransa'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım'da başlayan eylemler, ülkede son yılların en şiddetli protestosuna dönüştü.

Genellikle şehir merkezlerindeki yüksek kiralar nedeniyle kırsal bölgelere yerleşenlerden oluşan göstericiler, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan akaryakıt vergilerini düşürmesini ve ekonomik koşulların iyileştirilmesini talep ediyor.

Başkent Paris'in Champs-Elysees Caddesi çevresinde 1 Aralık'ta düzenlenen, binlerce kişinin katıldığı gösteride polisin eylemcilere sert müdahalesi, sokaklarda araçların ve çöp bidonlarının yakılması, iş yerlerinin yağmalanması, sık aralıklarla ses bombalarının patlatılması ve alevlerin yükselmesi, kenti "kaosa" sürüklemişti.

Champs-Elysees çevresindeki birçok restoran, kafe ve mağaza, protestolar nedeniyle kepenk indirmiş ve çevrede de 3 ila 4 milyon avroluk hasar oluşmuştu. Ülkenin birçok kentindeki gösterilerde de caddeler ve yollar kapatılmıştı.

Gösterilerin başından bu yana çıkan olaylarda 3 kişi ölmüş, 222'si güvenlik görevlisi bin 43 kişi yaralanmış ve bin 424 kişi gözaltına alınmıştı.