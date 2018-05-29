Belçika'da silahlı saldırı!

Belçika'nın Liege kentinde bir saldırgan iki polis memurunu ve yoldan geçen bir vatandaşı öldürdü.

Belçika yerel basınında yer alan haberlere göre sabah saatlerinde, Liege şehrinin merkezinde bir saldırgan yoldan geçen iki polis memuruna ateş açtı. Saldırı sonucu iki polis ve bir vatandaş öldü. Bölgede bulunan bir lisede görevli kadını rehin alan saldırgan, polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi. Belçika polisi çok sayıda ambulansın sevk edildiği olay yerinde geniş güvenlik çemberi oluşturdu. AA

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