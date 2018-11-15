Belçika Ulusal Mutluluk Araştırması: ‘Para saadet getirmiyor’

BELÇİKA’DA 4 YIL SÜREN ULUSAL MUTLULUK ARAŞTIRMASI’NA GÖRE, “FAZLA PARA SAADET GETİRMİYOR” SONUCUNA VARILDI. AYLIK GELİRİ 4 BİN 500 EURO’NUN ÜZERİNDEKİ KİŞİLER, DÜŞÜK KAZANÇLI KİŞİLERE GÖRE KENDİLERİNİ DAHA MUTSUZ HİSSEDİYOR.

Gent Üniversitesi sağlık ekonomisti Prof. Dr. Lieven Annemans ve ekibi tarafından gerçekleştirilen araştırmaya göre, Belçika’da ortalama aylık gelir 1716 Euro. BBC’de yer alan habere göre, toplumun beşte biri, ayda 1000-1500 Euro ile geçiniyor.

Yüksek kazançlı kİşİler memnun değİl

Araştırmaya göre, 2000-3000 Euro aylık gelire sahip olanlar kendilerini mutlu hissediyor. Ortalamanın altında bir gelire sahip olanlar yeterince mutlu değil. Ancak asıl çarpıcı olan, mutsuzluğun en fazla kazanan kesimler arasında da yaygın olması. Aylık 4 bin 500 Euro ve üzeri kazanca sahip olanlar, yaşama şartlarından daha az memnunlar. Bu kesim, az kazananlara oranla kendilerini çok daha mutsuz hissediyor.

Belçika’da ortalama aylık 1716 Euro. Toplumun beşte biri 1000 ila 1500 Euro ile geçiniyor. Prof Dr. Annemans, maddi zenginlikten alınan mutluluğun genellikle kısa süreli olduğuna dikkat çekiyor. Belçikalı araştırmacıya göre, yüksek kazançlı kişiler hem işlerinden hem de sosyal çevrelerinden memnun değil.

‘Kazanç stres ve yalnızlık da getİrİyor’

“Bu yüksek gelir kendiliğinden oluşmuyor” diyen Annemans, bol kazancın stres ve yalnızlığı da beraberinde getirdiğini vurguluyor. Araştırmacıya göre, çok kazanan kesim “Daha fazla olsun dürtüsünün” kurbanı oluyor ve bu doyumsuzluk da yaşama kalitesini düşürüyor. Çeşitli üniversitelerden meslektaşlarıyla birlikte 4 yıl boyunca mutluluk araştırmasına katılan Leuven Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nden Prof. Dr. Frederic Vermneulen, refah düzeyindeki eşitsizliğin, gelir eşitsizliğinden daha fazla olduğunun altını çiziyor. Mutluluğun, herhangi bir politikaya yön verecek bir ölçüm aracı olmadığını söyleyen Vermeulen, “En az mutsuz olan insanlar, yaşama şartları en kötü olan insanlar değil” diyor. Vermeulen’e göre, yüksek eğitimi ve vasıflı insanlar daha talepkâr ve düşük vasıflı insanlara oranla daha mutsuzlar. Dışa dönük yaşayan insanlar da, yine mutsuz kesimde yer alıyor. Belçikalı profesör, sosyal politikalar oluşturulurken her şeyden şikâyet eden, mutsuz yüksek eğitimli ve dışa dönük insanlar oluşturulmamasına dikkat edilmesini istiyor. Vermeulen’e göre, bu kesim, zaten baştan mutsuzluğu kabul etmiş durumda.