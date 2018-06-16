Belediye başkanı yeni cami sözü verdi

Almanya’nın Erlangen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Elisabeth Preuss, bayram namazında camiyi ziyaret ederek büyük ve yeni bir cami sözü verdi.

İslamiyet Avrupa’da yüzünü gösterip tabi olanları en kalabalık din olma yolunda koşar adımlarla ilerliyor. Avrupa’da Ramazanlar aynen memleketteki gibi şeairler yaşanıyor, teravihler, mukabeleler, camilerde lokantalarımızda gazete, dernek gibi kurumlar ve aileler iftar yemekleri veriyor, yaz münasebetiyle sokaklarda bile masalar dolup taşıyor. Dershanelerimiz her milletten müminlerle dolup taştı, iftar, ders teravih namazları tesbihat ve ibadetlerle ihya edildi elhamdülillah. Bütün bu nimetler bereketiyle bir bayrama daha kavuştuk çok şükür.

Alem-i Islâmın felaketlerden ve kavgalardan uzak, huzur ve barış içersinde nice bayramlar geçirmesi temenni ediyor bu vesileyle Avrupa’dan bütün okuyucularımızın ve bütün İslâm aleminin Ramazan bayramlarını tebrik ediyoruz.

AVRUPA’DA BAYRAM NAMAZI

Her şehirde kimisi minare ve şerefeli büyük camiler olduğu gibi artık kasabalarda bile bir kaç camimiz var elhamdülillah. Hatta bazı bayram namazlarını (büyük şehirlerimizin kazaları gibi yan yana) farklı şehirlerde kıldığımız oluyor.

Biz de dün (15 Haziran 2018) sabah evimize yakın olan Erlangen Sultan Ahmet Camiini niyet ettik. Sabah namazı tesbihat ve vaazdan sonra, imam hatip bir konuşma yaptı. Erlangen Belediye Başkanı namazdan evvel cemaatin bayramını tebrik etmek için izin istediğini söyledi. Cemaat yol açtı ve beraberinde yetkililerimizin olduğu bir ekiple Erlangen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Elisabeth Preuss, Dernek Başkanı Tuğrul Sönmez ile birlikte ön saflara doğru ilerledi. Bir de baktık ki hanım bir başkan. Şaşkın bakışlarımız arasında elinde buketi yetkililere vererek, başında başörtüsü ve samimi duygularla ‘Selamünakeyküm’ diyerek bayramımızı tebrik edip, ailelerimizle beraber mutluluklar diledi. Ardından caminin yetersiz olup milletin sokaklarda namaz kıldığını görünce daha büyük bir camii yapımı için yan bahçeyi tahsis edeceği müjdesini verdi.

BİZDE OLMASI GEREKENLER

Aklımıza hemen Üstadımızın Hadîs-i peygamberiye (asm) istinaden küfre karşı İsevîlerle ittifakı geldi: “Hattâ hadîs-i sahihle, âhirzamanda İsevîlerin hakikî dindarları ehl-i Kur’an ile ittifak edip, müşterek düşmanları olan zındıkaya karşı dayanacakları gibi; şu zamanda dahi ehl-i diyanet ve ehl-i hakikat, değil yalnız dindaşı, meslekdaşı, kardeşi olanlarla samimî ittifak etmek, belki Hristiyanların hakikî dindar ruhanîleri ile dahi, medar-ı ihtilaf noktaları muvakkaten medar-ı münakaşa ve niza’ etmeyerek müşterek düşmanları olan mütecaviz dinsizlere karşı ittifaka muhtaçtırlar.” (Lem’alar)

Ne diyelim, İslâm âlemi hiç yoktan birbirine düşman nazarıyla bakarken, bizde olması gereken hoş görü ve tahammül misali Hıristiyanlardan geliyor.

İttihad-ı İslâmın tesisi için bu mübarek günleri Cenab-ı Hak’tan şefaatçı kılmasını murad ediyor, birlik beraberlik içinde nice bayramlar temenni ediyoruz.

HABER: ÖMER FARUK ÖZAYDIN