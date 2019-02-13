Ben de Uygur’um, videomu istiyorum

Uygurlar, sosyal medyada başlattıkları “Ben de Uygur’um” kampanyasıyla haber alamadıkları akrabalarının videolarını yayımlamaları için Çin yönetimine talepte bulundu.

Dünya genelindeki Uygur Türkleri, Çin’in Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde haber alamadıkları akrabalarının videolarını yayınlamaları talebiyle Pekin yönetimine çağrı yapan bir sosyal medya kampanyası başlattı. Sosyal medyada “#MeTooUyghur” (Ben de Uygur’um) etiketiyle başlatılan kampanya kapsamında aile fertlerinden haber alamayan Uygurlar, Çin’den, öncesinde öldüğü iddia edilen ünlü halk ozanı Abdurrehim Heyit’in videosunu yayınlaması gibi, kendi yakınlarının da videolarını yayınlamasını talep etti. Kampanyaya katılarak Çin yönetiminden Sincan’daki aile fertleri hakkında bilgi talep eden Muhammad Atawulla, “Çin rejimine soruyorum: Benim annem ve iki kardeşim nerede? Onların durumu nasıl? Hayatta mı yoksa öldürüldü mü? Ailemde kalanlara ne oldu?” ifadesini kullandı.

73 yaşındaki kayınpederime hangi mesleği öğretiyorsunuz?

Twitter’da aynı etiketle paylaşımda bulunan Uygur Türk’ü Emin Kasım da “Zulümde sınır tanımayan Çin hükümeti, 73 yaşındaki kayınpederime eğitim kamplarında hangi mesleği öğretiyorsunuz? Onu bizlerden niye esirgiyorsunuz? Onu da Abdurrahim Heyit gibi gösterin. Dayılarımla iletişim kurdurun, yüzlerce akrabamla görüştürün.” ifadesini kullandı. Ünlü halk ozanı Abdurrehim Heyit’in Çin’de hapishanedeki ikinci yılında vefat ettiği yönünde çıkan haberler üzerine, Çin’in resmî basını, Heyit’in görüntüsünün bulunduğu bir video yayımlamıştı.

HRW takipte

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), bir süre önce yayımladığı raporda, son iki yılda Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde çok sayıda kişinin “önleyici polisiye tedbiri” adı altında suçsuz yere alıkonulduğu ve siyasî açıdan tehlikeli olarak değerlendirilen fertlerin herhangi bir yargı kararı olmaksızın “siyasî eğitim merkezleri” denilen gözaltı merkezlerine gönderildiği iddialarına yer vermişti.