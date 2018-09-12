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12 EYLÜL 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Benim suçum neydi?

12 Eylül 2018, Çarşamba
İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu sağ bacağını kaybeden 13 yaşındaki Filistinli Muhammed, “Benim suçum neydi? İsrail, hangi suçumdan dolayı bana ateş açtı?” diye soruyor.

Gazze sınırındaki “Büyük Dönüş Yürüyüşü” gösterilerinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu bir bacağını kaybeden ve koltuk değneklerine mahkûm kalan 13 yaşındaki Filistinli Muhammed Ebu Hüseyin, aylar önce koşup oynadığı okuluna artık tek bacağıyla gidiyor. Gazze sınırında geçen Haziran ayında düzenlenen gösterilerde İsrail kurşunlarına hedef olan ve sağ bacağını kaybeden Muhammed, geçen dönem arkadaşlarıyla top oynadığı okul bahçesinde, aylar sonra ancak oyun oynayan arkadaşlarını izleyebiliyor. Gazze’nin doğusundaki Cibaliye Mülteci Kampı’ndaki evinden okula koltuk değnekleriyle her sabah zorlu bir yolculuk yapan Muhammed, kısa sürede  değişen hayatı ve yaşadığı zorluğa rağmen eğitimine devam etmekte kararlı.              

BACAĞI KESİLDİ

Filistinli Muhammed, Gazze’nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı yakınlarındaki barışçıl gösterilere katıldığı sırada İsrail kurşununun sağ bacağına isabet ettiğini, durumunun ağır olması dolayısıyla bacağının kesildiğini söyledi. Tek kurşunla, umutları ve hayalleri sönen Muhammed, “İsrail’in açtığı ateş sonucu bacağımı sonsuza dek kaybettim. Benim suçum neydi? İsrail, hangi suçumdan dolayı bana ateş açtı?” diye serzenişte bulundu. 

YALVARDIM

Muhammed vurulduğu günü şu sözlerle anlattı: “Yaralandığım sırada ayağımı hissetmedim. Beni taşıyan sağlık görevlisine ‘lütfen ayağımı kesmeyin’ diye yalvardım. Beni teselli ettiler. Ancak ameliyattan çıktığımda sağ ayağımın kesildiğini görünce şoke oldum.” Bacağı kesildikten sonra hayatında büyük değişiklikler olduğunu ifade eden Muhammed, merdivenleri inip çıkmak, okul çantasını taşımak gibi en basit günlük işlerin bile kendisine yük geldiğini belirterek, “Önceden bisiklete binmeyi çok seviyordum, bunu geliştirmek istiyordum. Şimdi bisiklete binme, futbol oynama ve yüzme gibi sevdiğim sporları yapmak hayal oldu. İçimi bazen derin bir hüzün kaplıyor.” ifadelerini kullandı. Muhammed, özellikle barışçıl “Büyük Dönüş Yürüyüşü” gösterilerine katılanlar başta olmak üzere Filistinli çocuklara yönelik işlediği suçlardan dolayı İsrail’in yargılanması talebinde bulundu.  Gazze - aa 

 

Haber Merkezi

Etiketler: Filistin, İsrail, zulüm, Gazze
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