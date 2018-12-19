Beşir niye Şam’da?

Sudan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Faysal Hasan İbrahim, Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir’in gerçekleştirdiği Şam ziyaretinin hedefinin “Arap ülkelerinin saflarını birleştirmek” olduğunu belirtti.

Eş-Şuruk Kanalı’na konuşan İbrahim, “Devlet Başkanı Beşir’in Suriye ziyareti, Arapların saflarını birleştirme yönündeki girişimlere liderlik etmeyi sürdürmesi kapsamındadır.” dedi. Arap ülkelerinin Suriye krizi konusunda pasif bir tutum sergilediğine işaret eden İbrahim, ziyaretin Suriye krizinin üstesinden gelmek amacıyla gerçekleştirildiğini aktardı. İbrahim söz konusu ziyaret, “Suriye’de yaşanan bölgesel ve uluslar arası müdahalelerle birlikte buradaki çatışmayı bitirmeyi, Suriye’nin yaralarını sarmayı ve Arap saflarını birleştirmeyi hedefliyor.” ifadesini kullandı.

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