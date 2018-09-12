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12 EYLÜL 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

'Beyaz Baretliler' hakkında ABD'den açıklama

12 Eylül 2018, Çarşamba 10:39
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Esed rejimi ve Rusya'nın, Suriye'de "Beyaz Baretliler" olarak bilinen sivil savunma ve insani yardım kuruluşunu büyük bir dezenformasyon kampanyasıyla suçlayarak gönüllülerini risk altında bıraktığını söyledi.

Sözcü Nauert, bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Nauert, "Beyaz Baretliler binlerce insanın hayatını kurtarmış ve kurtarmaya devam eden insani bir yardım kuruluşudur. Birçoğunuz onların iyi çalışmalar yaptığını ve yapmakta olduğunu biliyor." dedi.

Ayrıca Nauert, ABD ve uluslararası toplumun Beyaz Baretliler'in kahramanlık çalışmalarını desteklemeye devam edeceğini belirtti.

Rusya ve Esed rejimi, Suriye'de yapılan kimyasal saldırıların Beyaz Baretliler tarafından hazırlandığını iddia etmiş, en son rejim güçleri tarafından İdlib kentine yapılan hava saldırıları nedeniyle bölgeye yardıma giden kurtarma gönüllülerini bombalamıştı.

Mısır'daki toplu idam kararları

Nauert, basın toplantısında, İran tarafından tutuklanan ABD vatandaşlarının serbest bırakılması için Tahran yönetimine çağrı yaptı.

Bunun üzerine Nauert'e, Mısır'da, bu ülke kökenli Amerikan vatandaşı Moustafa Kassem'in de aralarında olduğu birçok kişi hakkında idam ve uzun süreli hapis cezası kararları verilmesini soruldu.

Kassem'in tutuklanması ve verilen cezadan derin endişe duyduklarını dile getiren Nauert, ABD hükümetince Mısırlı yetkililerle bu konunun konuşulduğunu ifade etti.

Mısır mahkemesi aralarında şehit Esma'nın babası Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) yöneticilerinden Muhammed el-Biltaci'nin de bulunduğu 75 kişi hakkında idam kararı vermişti.

Kassem ise Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi hükümetini devirmeye çalıştığı suçlamasıyla geçen cumartesi 15 yıl hapse mahkum edilmişti.

ABD'den İran'a Irak uyarısı

Öte yandan Beyaz Saray Basın Sözcüsü Sarah Sanders, yazılı bir açıklama yaparak İran'ı uyardı.

Basra'daki konsolosluk ve Bağdat'daki elçilik binalarına son birkaç gündür yapılan saldırılara dikkati çeken Sanders, "İran, Irak'ta kendiyle bağlantılı olan, ekonomik olarak desteklediği, eğittiği, silahlandırdığı grupların bu saldırıları yapmasını durdurmaya yeltenmedi. ABD, devlet binalarının zarar görmesi ve çalışanlarının yaralanması durumunda Tahran rejimini sorumlu tutacaktır." ifadelerini kullandı.

Sözcü Sanders, ABD'nin, vatandaşlarının hayatını savunmak için kararlılıkla ve hızla karşılık vereceği uyarısında bulundu.

AA

Etiketler: abd, mısır, beyaz baretliler
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