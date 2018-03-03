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4 MART 2018 PAZAR - YIL: 49

Beyaz Saray’da kırmızı alarm!

03 Mart 2018, Cumartesi 21:31
ABD’de gerilimli anlar yaşanıyor. Beyaz Saray’da kırmızı alarm verildi. Beyaz Saray’ın kuzey bahçesi tarafından gelen silah sesleri üzerine, alarma geçildi.

İçeride yaşananlar ise olay anında Beyaz Saray’da bulunduğu belirtilen bir gazetecinin attığı Tweet'le ortaya çıktı. Söz konusu gazeteci, Tweet'inde "Şimdi birisinin vurulduğunu gördüm" ifadesini kullandı.

Kırmızı alarm, Beyaz Saray’da herkesin olduğu yerde kalmasını emrediyor, giriş çıkışları da engelliyor. Başkan Trump’ın içeride olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.

GİZLİ SERVİSTEN İLK AÇIKLAMA

ABD Başkanı Donald Trump ve Beyaz Saray’ı korumakla yükümlü gizli servis, resmi sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, Beyaz Saray’ın kuzey bahçesi yakınında kendisini silahla yaralayan bir kişiye müdahale ettiklerini duyurdu.

DHA

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