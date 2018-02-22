Beyaz Saray'dan ''Doğu Guta'' açıklaması

ABD yönetimi, Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin ablukada tuttuğu Doğu Guta'ya rejim ve Rusya tarafından yapılan saldırıları kınadı.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Esed rejiminin ablukasındaki Doğu Guta'ya rejim ve Rusya tarafından düzenlenen saldırıların kınandığı bildirildi.

Saldırılarda ölenlerin ailelerine başsağlığı ve yaralılara acil şifa dilenilen açıklamada, uluslararası toplumun bu korkunç saldırıları kınaması gerektiği ifade edildi.

Doğu Guta'da tıbbi tesislerin yerle bir edilmesinin ve ablukanın devam etmesinin endişe verici olduğu kaydedilen açıklamada, Birleşmiş Milletler'in (BM) bölgeye insani yardımların ulaştırılması ve tıbbi müdahaleye ihtiyacı olan sivillerin tahliyesine yönelik çağrısının desteklendiği belirtildi.

ABD yönetiminin, Rusya ve iş birlikçilerine, Doğu Guta'da gerilimi azaltma bölgelerine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirme ve sivillere yönelik saldırılara son verme çağrısı yaptığı aktarılan açıklamada, "Esed ve onun acınacak haldeki rejiminin zulme son vermesi gerektiği" vurgulandı.

Açıklamada, Esed rejiminin Moskova ve Tahran'daki destekçileri tarafından daha fazla kışkırtılmaması gerektiğine işaret edildi.

Açıklamada, rejimin korkunç saldırılarının, BM liderliğindeki Cenevre sürecinin Suriye halkının iradesine saygı gösteren 2254 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararı ve ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kasım 2017 Da Nang açıklaması uyarınca siyasi bir çözüm geliştirmeye ihtiyaç olduğunu gösterdiği kaydedildi.