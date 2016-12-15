Beyaz Saray'dan Duterte'nin sözlerine tepki

​Beyaz Saray Sözcüsü Josh Earnest, günlük basın toplantısında, Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin açıklamalarıyla ilgili soruyu cevapladı.

Earnest, Belediye başkanlığı yaptığı yıllarda geceleri Davao çevresinde motosikletle dolaşıp şüphelileri bizzat öldürdüğünü söyleyen Duterte'nin sözlerini, "Bu yorumlar ciddi şekilde endişe verici ve Filipinler yönetiminin hukuka bağlılığıyla uyuşmuyor." şeklinde değerlendirdi. Söz alışverişinden ziyade eylemler daha önemli Earnest, Devlet Başkanı Duterte'nin sözlerinin Filipinler'le işbirliğini sürdürmelerine engel teşkil etmediğini, asıl önemli olanın iki ülke arasındaki söz alışverişinden ziyade karşılıklı eylemler olduğunu belirtti. Filipinler Devlet Başkanı Duterte, "Davao sokaklarında devriye gezer, bela arardım. Meydan okusunlar diye beklerdim ki onları öldürebileyim." demişti. Devlet başkanı seçilmeden önce Davao'da 20 yıl belediye başkanlığı yapan Duterte, hakkında Davao Ölüm Mangası (DDS) adlı çetenin tetikçilerinden biri olduğuna dair çıkan iddiaları ise reddetmişti. AA

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