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25 KASIM 2017 CUMARTESİ - YIL: 48

Beyaz Saray'dan Erdoğan - Trump görüşmesi hakkında açıklama

25 Kasım 2017, Cumartesi 11:46
Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın, "ABD ile Türkiye arasındaki ortaklığı bir kez daha teyit ettiğini" açıkladı.

ABD Ankara Büyükelçiliği, resmi Twitter hesabı üzerinden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesine ilişkin bir bilgi notu yayınladı. Büyükelçiliğin Twitter üzerinde yaptığı açıklamada şöyle denildi:

"ABD Başkanı Donald Trump bugün Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir telefon konuşması gerçekleştirmiştir.

"Görüşmede Başkan Trump, başta terörün her çeşidiyle mücadele ve bölgesel istikrarın güçlendirilmesi olmak üzere, ABD ile Türkiye arsındaki stratejik ortaklığı bir kez daha teyit etmiştir.

"Suriye konusunda iki lider, BM Güvenlik Konseyi’nin 2254 sayılı kararının uygulanması ve bu ülkedeki iç savaşın barışçıl yollarla çözümü için BM liderliğindeki Cenevre sürecinin desteklenmesinin önemini konuşmuşlardır.

"Başkan Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, insani krize son verilmesi, yerlerinden edilen Suriyelilerin evlerine dönmesine izin verilmesi ve kötü niyetli müdahalelerden, teröristlerin barındığı bölgelerden arınmış, birleşik bir Suriye’nin istikrarını temin edilmesi ihtiyacının altını çizmiştir.

"Daha önceki politikamızla da tutarlı bir şekilde Başkan Trump, Cumhurbaşanı Erdoğan’ı Suriye’de sahalardaki ortaklara verilen askeri yardımla ilgili bekleyen düzenlemelerin yanı sıra, şimdi Rakka’daki savaşın tamamlandığı, IŞİD’in bir daha geri dönmeyeceğini temin edecek şekilde istikrar aşamasına doğru ilerlendiği konularında bilgilendirmiştir. 

"Liderler aynı zamanda, ABD’den askeri ekipman alımını da görüşmüşlerdir."

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AA

Etiketler: abd, türkiye, beyaz saray
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