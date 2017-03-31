Beyaz Saray'dan flaş 'Esad' açıklaması

Beyaz Saray Sözcüsü Spicer, "Suriye'de siyasi gerçeği kabullenmeliyiz," diyerek, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın kaderine karar verecek merciin Suriye halkı olduğunu söyledi.

Beyaz Saray Sözcüsü Spicer bugün yaptığı açıklamada, "Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın geleceğinin Suriye halkına bağlı olduğunu yönündeki siyasi gerçeği ABD kabullenmeli," ifadesini kullanarak, ABD'nin bölgede yalnızca IŞİD'i yenmeye odaklanması gerektiğini söyledi.

"Fırsatları yitirdik"

Sean Spicer basın toplantısında, Obama yönetimine atıfta bulunarak, "Esad ile ilgili olarak kabul etmesi gereken siyasi bir gerçek var; Önceki yönetim döneminde Esad ile ilgili pek çok fırsat yitirdik," dedi.

"Şu anda IŞİD'i yok etmeye odaklanmamız gerek" diyen Spicer, "ABD'nin Suriye ve Irak'ta önceliği, terörle mücadele ve özellikle de IŞİD'in yenilgiye uğratılmasıdır," şeklinde konuştu.