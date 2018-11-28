Beyaz Saray'dan Kaşıkçı cinayetiyle ilgili yalanlama

Beyaz Saray, CIA Başkanı Gina Haspel'in 2 Ekim'de İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülen Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili Senato'ya bilgi vermesini engelledikleri iddialarını yalanladı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Savunma Bakanı James Mattis'in bugün yapılacak kapalı oturumda Suudi Arabistan ile ilişkiler konusunda Senato'ya bilgi vermesi bekleniyor.

Senato'nun önümüzdeki günlerde ABD'nin Suudi Arabistan'ın Yemen'deki askeri operasyonuna verdiği desteğin devamıyla ilgili bir oylama yapması planlanıyor.

Senato görevlileri, bu düzeyde önemli bir ulusal güvenlik meselesiyle ilgili olarak üst düzey istihbarat yetkililerinin de katılması yönünde bir teamül olduğunu söyledi.

Bu nedenle istihbarat yetkililerinin bu oturuma katılmaması dikkat çekici bir gelişme olarak gösteriliyor.

"Kesinlikle doğru değil"

Haspel, cinayetin ardından Türkiye'ye gitmiş ve Türk istihbaratının elindeki cinayete dair ses kayıtlarını dinlemişti. Haspel daha sonra Trump'a bilgi vermişti.

Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Corker gibi önde gelen bazı senatörler Haspel'in de oturuma katılması çağrısı yaptı ancak dün akşam itibariyle Haspel'in katılacağına herhangi bir işaret gelmiş değildi.

Yetkililer, Haspel'in oturuma katılmaması yönündeki kararın Beyaz Saray tarafından alındığını söyledi.

Ancak bu iddia Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton tarafından reddedildi. Gazetecilerin konuyla ilgili sorularına Bolton, "Kesinlikle doğru değil" dedi.

Bununla birlikte istihbarat yetkililerinin neden oturumda yer almayacağı ise belirsizliğini koruyor.