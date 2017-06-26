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26 HAZİRAN 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

"Beyaz Saray'ın iftar geleneğini bitirdi''

26 Haziran 2017, Pazartesi 15:28
ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'ın Ramazan Bayramı öncesindeki geleneksel iftar yemeği resepsiyonuna bu yıl programında yer vermedi.

BBC'de yer alan habere göre, ABD Başkanı Donald Trump'tan önceki üç başkanın son 20 yılda gelenekselleştirdiği, Beyaz Saray'da her yıl ramazan ayının son gününde Müslüman toplumu temsilcilerinin davet edildiği iftar yemeği bu yıl yapılmadı.

Trump ve eşi first lady Melania Trump, bu yıl resepsiyona ev sahipliği yapmak yerine cumartesi gecesi, Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in düğününe katılmayı tercih etti.

ABD'li Müslümanlar, Trump'ın iftar daveti vermeme tercihine sosyal medya uygulaması Twitter üzerinden yayınladıkları mesajlarla tepki gösterdi.

Ahmednasir Abdullahi adlı kullanıcı, mesajında "Thomas Jefferson 1805 yılında Beyaz Saray'da iftar veren ilk başkan oldu. Obama ise son." ifadelerini kullanırken, Phadda adlı kullanıcı, "Trump, Beyaz Saray'ın iftar geleneğini bitirdi. Artık Ramazan kutlaması da yok. Neyse, en azından bir kez olsun tutarlı davrandığını görmüş olduk." ifadeleriyle tepkisini gösterdi.

Her ne kadar Beyaz Saray'da düzenlenen ilk iftar, Jefferson dönemine kadar geriye gitse de, yakın dönemde gelenekselleşen iftar davetlerinin ilki Bill Clinton döneminde 1996 yılında düzenlemiş, ardından George W. Bush ve Barack Obama da kendi dönemlerinde davetleri sürdürmüştü.

Trump daha önce Müslüman karşıtı söylem ve icraatlarıyla eleştirilere konu olmuştu. Seçim kampanyası döneminde ABD'deki camilerin güvenlik birimleri tarafından izlenmesi gerektiğini savunan ABD Başkanı, göreve başladıktan bir hafta sonra ise yedi Müslüman ülkenin vatandaşlarına ABD'ye seyahat yasağı getiren tartışmalı bir başkanlık kararnamesine imza atmıştı.

 

AA

Etiketler: abd, trump
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