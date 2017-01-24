Beyaz Saray Sözcüsünden Filistin ve İsrail'i ilgilendiren önemli açıklama

Beyaz Saray'daki ilk günlük basın toplantısında Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer, ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması konusunda, "Henüz verilmiş bir kararımız yok. İlgili tüm taraflarla görüşeceğiz." dedi.

Sözcü Spicer, Beyaz Saray'daki ilk günlük basın toplantısında, İsrail'deki ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması ile ilgili soruları cevapladı.

Sadece ABD değil, dünya kamuoyunu da ilgilendiren Amerikan Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması tartışmalarıyla ilgili henüz verilmiş net bir kararın olmadığına işaret eden Spicer, "İlgili tüm taraflarla görüşeceğiz." ifadesini kulandı.

Başkanlık devir teslim sürecinin yeni gerçekleştiğini belirten Spicer, "Karar verme sürecinin daha çok başındayız ve onun (Donald Trump'ın) ekibi, ilgili paydaşlarla gerekli görüşmeleri yapacaklardır." diye konuştu.

"Rusya ile Suriye'de beraber çalışabiliriz"

Sözcü Spicer, Beyaz Saray'daki basın toplantısında, terör örgütü DEAŞ ile mücadeleden Mısır'la ikili ilişkilere, yeni Başkan Donald Trump'ın ilk icraatından yemin törenine kaç kişinin katıldığına kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.

Barack Obama döneminde Amerikan medyasının önde gelen kuruluşlarının ilk sözü alarak başladığı basın toplantılarının aksine Spicer'ın, söz konusu medya kuruluşlarının temsilcilerine toplantının sonuna doğru söz vermesi dikkati çekti.

Spicer, DEAŞ'la mücadelede oldukça kararlı olduklarını belirterek, bu mücadeleye destek olan tüm kesimlerle çalışabileceklerini ifade etti.

DEAŞ'la mücadele için gerekirse Rusya ile Suriye'de beraber çalışabileceklerini vurgulayan Spicer, "Sanırım Başkan (Trump) bu konuda oldukça açıktı. DEAŞ'ı yenme konusunda çıkarlarımızı paylaşan tüm ülkelerle birlikte çalışacağız. Eğer DEAŞ'la savaşma anlamında bir yol varsa ve ulusal çıkarlarımızla da örtüşüyorsa, bu ister Rusya olsun ister başka bir ülke, bunu deneriz." dedi.

Sisi ile görüşme

Spicer, Trump'ın Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile dün sabah gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde ikili ilişkilerin güçlendirilmesine vurgu yapıldığını anlattı.

ABD'nin, Mısır'ın terörle mücadeledeki çabalarını desteklemeye ve bu ülkeye askeri destek vermeye devam edeceğini aktaran Spicer, "Başkan Trump, Mısır'la güçlü ikili ilişkilere bağlılığını bir kez daha dile getirdi." ifadesini kullandı.

Spicer, görüşmede Sisi'nin yeni dönemde ABD'ye ziyarette bulunması konusunun ele alındığı bilgisini de paylaştı.

Trump'ın ilk adımları

Yeni ABD Başkanı Trump'ın Trans-Pasifik Ortaklığı (TPP) ticaret anlaşmasından çekilmesi kararını "Amerikan halkının çıkarları bunu gerektiriyordu." sözüyle savunan Spicer, tüm dünyada Amerikan çıkarlarına uygun ticari ilişkiler geliştirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Trump'ın ülkenin farklı bölgelerinden iş adamlarıyla da bir araya geldiğini ve Amerikan işçilerinin menfaatine olacak konuları konuşma imkanı bulduğunu kaydeden Spicer, önceliklerinin istihdamı artırmak olduğuna değindi.

Sean Spicer, Trump'ın, Amerikan istihbarat kurumlarının "başkanlık seçimlerine Rusya'nın siber saldırı yoluyla müdahale edip etmediğine ilişkin" başlattığı soruşturmanın durdurulması gibi bir emir vermediğine dikkati çekti.

Yemin törenine kaç kişi katıldı?

Beyaz Saray Sözcüsü, geçen cuma günü gerçekleştirilen Trump'ın yemin törenine kaç kişinin katıldığına ilişkin tartışmalar hakkında medyanın bir bölümünü eleştirdi. Spicer, Trump'ın yemin töreninin, ABD tarihinin en fazla izlenen yemin töreni olduğunu iddia etti.

Bazı medya kuruluşlarının "Trump'ın başarısını gölgelemeye çalıştığını" ileri süren Spicer, net bir sayı vermese de törendeki katılımcı sayısının medyada belirtilenden çok daha fazla olduğunu savundu.

Dünya Müslaman Alimler Birliği'nden konuyla ilgili açıklama: Bölünmüş İslam dünyası fırsatçılara yarıyor

Dünya Müslüman Âlimler Birliği, ABD’nin Tel Aviv Büyükelçiliğinin Kudüs’e taşınması durumunda doğabilecek sonuçlara karşı uyarıda bulundu. Birlikten yapılan yazılı açıklamada, Büyükelçiliğin Kudüs’e taşınmasından doğabilecek sonuçlara karşı uyarıda bulunulurken, İslâm dünyası ve liderleri Kudüs ile Filistin meselesi konusunda üzerine düşeni yapmaya, uluslar arası kuruluşlar da Filistinlilerin haklarını korumaya çağrıldı.

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