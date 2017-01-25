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25 OCAK 2017 ÇARŞAMBA - YIL: 47

Beyaz Saray Sözcüsünün yorum yapmadığı İsrail sorusu...

25 Ocak 2017, Çarşamba 02:22
Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer, Beyaz Saray'daki günlük basın toplantısında Trump'ın NATO'ya bakışıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Ülkenin yeni Savunma Bakanı James Mattis'in dün yaptığı "Washington'ın NATO ittifakıyla sarsılmaz bağı olduğu" açıklaması hatırlatılan Spicer, Trump'ın bu konuyla ilgili görüşlerini aktardı.

Spicer, Trump'ın ABD'nin NATO'ya aktardığı para ile bu kurumdan aldığı çıktıları kıyasladığını ve sonuçları yeterli bulmadığını dile getirerek, "O, NATO'nun kuruluş amacına uygun hareket ettiğini veya etkili olduğu düşünmüyor." dedi.

Bakan Mattis'in sözlerinin NATO ve benzeri kurumların nasıl daha iyi olabileceğine ilişkin reform önerileri bağlamında görülebileceğini anlatan Spicer, Trump'ın NATO bağlamındaki sonuçlardan memnun olmadığını kaydetti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile dün telefonda görüşen James Mattis'in, "NATO'nun ABD için çok önemli olduğunu ve Washington'ın ittifaka bağlılığını koruyacağını" söylediği ifade edilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, daha önceki açıklamalarında NATO'nun artık "işlevsiz" olduğunu ve ABD'nin bu kuruma "gereğinden fazla para aktardığını" savunmuştu.

İsrail'in yeni yerleşim planı

İsrail yönetiminin Batı Şeria'da inşasını öngördüğü 2 bin 500 yeni yerleşim yeri kararı da sorulan Spicer, Trump'ın bu kararı onaylayıp onaylamadığıyla ilgili yorum yapmadı.

Sean Spicer, ABD'nin İsrail'in güvenliğine çok önem verdiğini ve yeni yönetimin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu Washington'da ağırlamaktan memnuniyet duyacağını sözlerine ekledi. 

AA

Etiketler: israil, abd, israil zulmü, beyaz saray
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