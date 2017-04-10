Beyaz Saray: Suriye'ye yönelik yeni saldırılar olabilir

Beyaz Saray sözcüsü Spicer, "kimyasal saldırı olması durumunda Suriye'ye yeni saldırılar düzenlenebileceğini" söyledi. "Rejim değişikliğinin öncelikli olmadığı" görüşünü tekrarlayan Spicer, "Esad iktidardayken de IŞİD'i yenebiliriz" ifadesini kullandı.

Beyaz Saray sözcüsü Sean Spicer'ın günlük basın toplantısından satır başları: Suriye'de rejim değişikliği birinci önceliğimiz değil. IŞİD'in yenilmesi için Esad'ın görevden ayrılması gerekmiyor. Suriye'de öncelik, çatışmaların dizginlenmesi. Bu durumda Esad'ın görevden ayrılması için koşullar uygun hale gelebilecektir. Yeni kimyasal saldırılar olması durumunda yeni operasyonlara karar verebiliriz. Eğer bir bebeğe gaz atar, varil bombası kullanırsanız, bu başkandan yanıtı alırsınız. ​(Bombalamadan sonra Suriye'nin Şayrat hava üssünden uçak kaldırması hakkında) Bu bir "Piar" (pazarlama) numarası.

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