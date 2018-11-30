Beyaz Saray: Trump, Erdoğan’la ayaküstü görüşecek

ABD Başkanı Donald Trump, Arjantin’deki G20 Zirvesi kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le yapmayı planladığı ikili görüşmeyi iptal etti.

Trump, görüşmeyi Ukrayna krizi sebebiyle iptal ettiğini açıkladı. Beyaz Saray Basın Sözcüsü Sarah Sanders da Başkan Donald Trump’ın Arjantin’de yapılan G-20 zirvesi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Güney Kore Cumhurbaşkanıyla yapacağı görüşmelerin ikili resmi görüşmeler şeklinde olmayacağını söyledi. VOA’nın haberine göre, Sanders açıklamasında görüşmelerin zirve sırasında gayrı resmi biçimde ayaküstü yapılacağını kaydetti.

Ticaret savaşı

Başkan Trump’ın Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile planlanan görüşmesinde ise bir değişiklik yok. Ancak görüşmenin iki ülke arasında dış ticaretteki bazı kalemlerdeki gümrük tarifelerinin karşılıklı olarak arttırılmasıyla ortaya çıkan anlaşmazlığı çözüme kavuşturup kavuşturmayacağı merak ediliyor.

ABD - Meksika - Kanada Anlaşması

Öte yandan, zirve, Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşmasının (NAFTA) yerini alacak ABD - Meksika - Kanada Anlaşmasının (USMCA) imza törenine ev sahipliği yapacak. Zirve öncesi Kanada Başbakanı Justin Trudeau’nun ABD’nin çelik ve alüminyum ürünlerine getirdiği yeni tarifleri kaldırmaması halinde törene bizzat katılmayarak yerine Dışişleri Bakanı’nı göndereceği iddia edilmişti. Ancak Trudeau’nun sözcüsü daha sonra yaptığı açıklamada Kanadalı liderin törene bizzat katılacağını bildirdi. Zirve 2 gün sürecek.