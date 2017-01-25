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25 OCAK 2017 ÇARŞAMBA - YIL: 47

Beyaz Saray yakınında pankartlı protesto

25 Ocak 2017, Çarşamba 18:35
Greenpeace çevre örgütü, ABD Başkanı Donald Trump'ı protesto etmek için Beyaz Saray yakınlarındaki bir inşaat vincine 'Diren' yazılı dev bir pankart astı.

Çevreci sivil toplum örgütü Greenpeace'in yedi üyesinin katıldığı bildirilen eylemle ilgili kuruluştan yapılan açıklamada, küresel çevre sorunlarına dikkat çekmek istendiği, bu amaçla da Beyaz Saray'dan görünecek bir noktadan bu mesajı gönderdikleri ifade edildi. 20 metreye 9 metre ebatlarındaki pankartta 'Resist' (Diren) yazıyor.

Greenpeace heyeti başkanı Karen Topakian, eylemle ilgili şu açıklamada bulundu: "Bu ülkenin insanları daha önce hiç olmadığı şekilde direnmeye hazırlar. Trump'ın demokratik kurumlara karşı saygısızlığı bizi korkutsa da, farklı nesilleri kapsayan ilerici hareketler her eyaletten yükseliyor. Greenpeace 1971'den beri zalimlere karşı şiddet uygulamadan direniyor."

DHA

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