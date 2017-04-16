Bharara'dan Türkiye'ye esprili tepki

ABD'de Reza Zarrab davasının eski savcısı Preet Bharara, Türkiye’de hakkında inceleme başlatılmasına esprili bir dille tepki gösterdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'ye yardım ettikleri iddiasıyla aralarında ABD'li savcı Bharara, CIA'in eski Başkan Yardımcısı Graham Fuller, Ortadoğu ve Türkiye uzmanı Henri Barkey ve Michael Rubin gibi isimlerin de bulunduğu 17 kişi hakkında inceleme başlattı. Bharara bu soruşturmaya Twitter hesabından cevap verdi. “Putin tarafından yasaklandım, şimdi Erdoğan tarafından suçlanıyorum. Bir şablon olduğunu söylemiyorum ama eğer Duterte de beni uyuşturucu kaçakçılığı ile suçlarsa, o zaman bir şeyler döndüğüne inanacağım” dedi.

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