Bharara: Neden kovulduğumu anlayamadım

Aralarında İran asıllı Türk işadamı Rıza Sarraf’ ın davasının da bulunduğu bir çok üst düzey yolsuzluk soruşturmasını yürüten eski New York Güney Bölgesi Başsavcısı Preet Bharara, neden kovulduğunu anlayamadığını söyledi.
Amerika’nın Sesi’nde yer alan habere göre Bharara, Trump’ın başkan seçilmesinin ardından New York’ta bir araya geldiği Trump’ın kendisine görevde kalacağını söylediğini belirterek, “Daha sonra Aralık’ta yeniden aradı. Başkanlık görevine başladıktan sonra yeniden aradı. Bu konuşmalarda, ‘Nasılsın iyi misin?’ diye hal hatır sordu. Benim gibi New York’ta üst düzey davalardan sorumlu bir başsavcıyla kurmak istediği bu diyalog bana çok tuhaf ve garip geldi. Obama beni 7,5 yıl boyunca hiç aramadı. Başkanın ben ve benim gibi başsavcılarla diyaloğa girme isteği doğru değil. Son telefonuna yanıt vermedim. 22 saat sonra da kovuldum” dedi. Bharara, “ Mutluyum, iyi yaşıyorum ama neden kovulduğumu anlayamadım” dedi.
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