Bharara: Neden kovulduğumu anlayamadım

Aralarında İran asıllı Türk işadamı Rıza Sarraf’ ın davasının da bulunduğu bir çok üst düzey yolsuzluk soruşturmasını yürüten eski New York Güney Bölgesi Başsavcısı Preet Bharara, neden kovulduğunu anlayamadığını söyledi.

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