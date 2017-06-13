"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 HAZİRAN 2017 PAZAR - YIL: 48

Bharara: Neden kovulduğumu anlayamadım

13 Haziran 2017, Salı 00:08
Aralarında İran asıllı Türk işadamı Rıza Sarraf’ ın davasının da bulunduğu bir çok üst düzey yolsuzluk soruşturmasını yürüten eski New York Güney Bölgesi Başsavcısı Preet Bharara, neden kovulduğunu anlayamadığını söyledi.

Amerika’nın Sesi’nde yer alan habere göre Bharara, Trump’ın başkan seçilmesinin ardından New York’ta bir araya geldiği Trump’ın kendisine görevde kalacağını söylediğini belirterek, “Daha sonra Aralık’ta yeniden aradı. Başkanlık görevine başladıktan sonra yeniden aradı. Bu konuşmalarda, ‘Nasılsın iyi misin?’ diye hal hatır sordu. Benim gibi New York’ta üst düzey davalardan sorumlu bir başsavcıyla kurmak istediği bu diyalog bana çok tuhaf ve garip geldi. Obama beni 7,5 yıl boyunca hiç aramadı. Başkanın ben ve benim gibi başsavcılarla diyaloğa girme isteği doğru değil. Son telefonuna yanıt vermedim. 22 saat sonra da kovuldum” dedi. Bharara, “ Mutluyum, iyi yaşıyorum ama neden kovulduğumu anlayamadım” dedi.

***

Okumak için tıklayınız:

Reza Zarrab davasında yeni gelişme...

Avukat Brafman’dan geri adım

Zarrab o hakkından vazgeçti, avukatlarından vazgeçmedi

Büyükelçilik Konutu kapısında Zarrab’ın avukatı da vardı...

''Trump'ın ağzından bununla ilgili hiçbir şey çıkmadı"

Trump, Erdoğan'dan bunu istedi

Erdoğan Trump ile görüştü

***

Okumak için tıklayınız:

Hâkim Berman ikna olmadı...

Davanın çözüm yeri siyasi makamlar değil, mahkemedir

Zarrab'tan Yargıç'a: Ruhsal sağlığım...

Reza Zarrab'a bunlar sorulacak...

Reza Zarrab yeniden yargıç karşısında: İşte önemli detaylar...

Reza Zarrab pazarlık konusu

Etiketler: bharara, zarrab
Okunma Sayısı: 3314
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • Yusuf ATMACA

    13.06.2017 11:09:02

    Başkanın telefonunu açmama cesareti ilginç. Başkanında savcıyla samimiyet kurma çabası daha ilginç.

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

#NuraÖzgürlük

Medrese-i Yusufiye'de

110. gün

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

Ölü sayısı artmaya devam ediyor!

Hâkim aldığı talimatı yerine getiriyordu

Demirel hatırası

15 Temmuz’da da adalet sokakta aranmadı mı?

Demokrat Parti’den ‘Adalet Yürüyüşü’ne destek

Demirel’e, İsrail faturası

Enflasyon maaş zamlarını eritti

Ege sallanmaya devam

Yine Manisa: Yine askerlerimiz zehirlendi

“Herkes için gecikmeyen adalete çok ihtiyacımız var”

Aziz Sancar'dan evrim yorumu

Kazakistan'da yasakçı zihniyet hortladı

Demirel İslamköy'de dualarla anıldı

Görmez: İslamiyet'te mala ve servete mahkum olmak reddedilmiştir

Meral Akşener'den ''20 Haziran'' açıklaması

Çukurca'dan acı haber: 2 askerimiz şehit oldu, 7 askerimiz yaralandı

Erdoğan: Yargı yarın sizi de davet ederse şaşmayın

Meteoroloji'den yurt geneline önemli uyarı!

Çapkın ve Kavurmacı tutuklandı

Çok zor durumdalar: BM'den dünyaya Musul çağrısı!

En Çok Okunanlar

Mağdur Kürsüsü

Hâkim aldığı talimatı yerine getiriyordu
Kâzım GÜLEÇYÜZ

Ağır ceza mahkemeleri: Üniformasız DGM’ler
Mehmet KARA

AİHM’in OHAL Komisyonu kararı
Genel

''O zaman durum aynen 15 Temmuz'a dönüşür''
Genel

Ölü sayısı artmaya devam ediyor!
Genel

Ebced/cifir ilminin İslâmî kaynakları
Cevher İLHAN

“Yapay ve kumpas kriz”
Genel

Demirel’e, İsrail faturası
Genel

15 Temmuz’da da adalet sokakta aranmadı mı?
Genel

Demirel hatırası

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.