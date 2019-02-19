Biden: Amerika utanç kaynağı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Eski Başkan Yardımcısı Joe Biden, Münih Güvenlik Konferansı’nda yaptığı konuşmasında “Amerika bir utanç kaynağı” dedi.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Eski Başkan Yardımcısı Joe Biden, Münih Güvenlik Konferansı’nda yaptığı konuşmasında “Amerika bir utanç kaynağı” dedi. ABD sınırında kayıtsız göçmen ailelerin çocuklarına el konulmasını sert eleştiren Biden, “Benim bildiğim Amerika insan ahlâkına değer verir, çocuklarını ailelerinden zorla ayırmaz ve sınırdaki mültecilere sırtını dönmez.” diye konuştu. Biden ayrıca, “Amerikan halkı, bu durumun bize utanç verdiğinin farkında. Amerikalıların çoğu bunun doğru olmadığını biliyor. Bu biz değiliz” ifadelerine yer verdi. ABD Başkanı Donald Trump’ın ‘sıfır tolerans’ politikasıyla ABD-Meksika sınırında çocukların ebeveynlerinden ayrılması uluslararası kamuoyu tarafından sert eleştirilmişti. Çocukların yaş ve cinsiyete göre ayrılarak tel örgülerden oluşan “kafesler” içinde tutulduğunu gösteren görüntüler büyük tepki çekmişti. ‘Sıfır tolerans’ politikası sonucunda 2 bin 500’den fazla çocuk mağdur olmuş, gelen tepkiler üzerine Trump çocukların ailelerinden ayrılması uygulamasında geri adım atmıştı.

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