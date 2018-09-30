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30 EYLÜL 2018 PAZAR - YIL: 49

Bilanço ağırlaşıyor: Endonezya’da ölenlerin sayısı 832'ye yükseldi!

30 Eylül 2018, Pazar 10:17
Endonezya’nın Sulawesi Adası’nda cuma günü gözlemlenen deprem ve ardından oluşan tsunamide ölü sayısının 832'ye yükseldiği bildirildi.

Kompas gazetesinin haberine göre, iletişim kesintisi nedeniyle Donggala bölgesinden henüz net bir bilgiye ulaşılamadığı belirtildi. Bölgede altyapı ve toprak kaymaları nedeniyle ulaşımda sorunlar yaşandığı kaydedildi.

Öte yandan Palu’daki Endonezya Ordu Merkezi yetkilileri, şu ana kadar ölenlerden 405'inin kimliğinin belirlendiğini açıkladı.

Bölgede elektrik kesintisinin devam ettiğini ifade eden yetkililer, yakıt, gıda ve özellikle içme suyunda sıkıntılar yaşandığını bildirdi.

Devlet Başkanı Joko Widodo’nun da incelemelerde bulunmak üzere bugün bölgeye geçeceği belirtildi.

Dün akşam, bölgede yaşayanlardan gelen bilgilere göre, 29 kişinin kaybolduğu, yaklaşık 17 bin kişinin de tahliye edildiği kaydedilmişti.

Devlet Başkanı Widodo, arama kurtarma faaliyetlerine destek amacıyla bölgeye askeri birlik gönderilmesi talimatı vermiş, depreme ilişkin tüm birimlerin harekete geçmesi amacıyla da bölgede acil durum ilan edilmişti.

Donggala bölgesinin 27 kilometre kuzeydoğusunda yerin 10 kilometre derinliğinde meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki sarsıntının ardından Donggala ve Palu kentlerini 3 ve 6 metre yüksekliğinde tsunami dalgaları vurmuştu.

Lombok Adası'nda temmuz sonu ve ağustos ayında 6,3 ile 6,9 ve 7 büyüklüğünde depremler gözlemlenmiş, 450 binden fazla kişiyi etkileyen depremlerde 563 kişi ölmüştü.

"Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya'da 26 Aralık 2004'te 9,1 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami sonucu bölgedeki diğer ülkeleri de kapsayan geniş bir alanda 230 bin kişi ölmüştü.

AA

Etiketler: endonezya, deprem, tsunami
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