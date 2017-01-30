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31 OCAK 2017 SALI - YIL: 47

Binlerce eylemci: Hepimiz Müslümanız

30 Ocak 2017, Pazartesi 08:37
ABD Başkanı Donald Trump'ın sığınmacılara ve bazı Müslüman ülkelerin vatandaşlarına getirdiği ülkeye giriş yasağı Amerika genelinde on binlerce kişinin katıldığı protesto eylemlerine neden oldu. New York'ta Battery Park'ta toplanan binlerce protestocu, 'Hepimiz Müslümanız' yazılı dövizler taşıyarak Trump'ın hedef aldığı Müslümanlarla dayanışma örneği gösterdiler.

Battery Park'tan, New York'un adliye sarayların bulunduğu Foley Meydanı'na kadar 'Yasaklara, duvarlara hayır', 'Korkuya, nefrete hayır, sığınmacılara evet', 'Hepimiz Müslümanız', 'Müslümanların ve hepimizin haklarını savunun', 'Gerçeklere dayalı politikalar üretin, korkulara değil' yazılı dövizlerle birlikte yürüyen protestoculara bazı senatörler ve milletvekilleri de destek verdi.

PROTESTOYA ALAN BEBEĞİN FOTOĞRAFI İLE KATILDI

Protestoya, DHA muhabiri Nilüfer Demir'in çektiği ve Suriyeli sığınmacılar krizinin simgesi haline gelen 3 yaşındaki Alan Kurdi'nin fotoğrafı ile katılan Alman vatandaşı Claudia Hergen, Trump'ın göçmen ve sığınmacılara yönelik yasaklama kararlarını 'acımasızlık' olarak niteledi. DHA'ya konuşan Hergen, "Ben Almanım, burada New York'ta yaşıyorum. Trump'ın aldığı kararların hepimizi etkilediğini düşünüyorum. Biz şimdi burada göçmeniz, anne babalarımız göçmendi. Çıkarılan bu özel kararnamenin acımasız olduğunu düşünüyorum. Çünkü en büyük acıyı en çok ihtiyacı olanlara, sığınmacılara, kadınlara, çocuklara, Suriyelilere, Iraklılara çektiriyor. Irak Amerikalılar tarafından işgal edildi sonra da yüzüstü bırakıldı" diye konuştu.

16 EYALETİN BAŞSAVCISI KARARNAMEYİ KINADI

Donald Trump'ın, 7 Müslüman ülkenin vatandaşlarının ülkeye girişini yasaklayan başkanlık kararnamesi, ABD'de 16 eyaletin başsavcısı tarafından kınandı. New York, Washington D.C, California, Pennsylvania, Massachusetts, Hawaii, Virginia, Oregon, Connecticut, Vermont, Illinois, New Mexico, Iowa, Maine, Maryland ve Washington eyaletlerinin başsavcılarının imzalarının yer aldığı kınama bildirisinde başsavcılar, bazı Müslüman ülkelerin vatandaşlarının ülkeye girişini yasaklayan kararnameyi 'Anayasaya ve ABD değerlerine aykırı ve yasa dışı' olarak niteledi. Başsavcılar bildiride, "130 milyondan fazla Amerikalı ve eyaletlerimizdeki yabancıların başsavcıları olarak, Başkan Trump'ın anayasaya ve ABD değerlerine aykırı ve yasa dışı kararnamesini kınıyoruz. Dini özgürlük, ABD'nin temel bir ilkesidir, her zaman öyle olacaktır ve hiçbir başkan bu gerçeği değiştiremeyecektir" dedi.

TRUMP: YASAK MÜSLÜMANLARA YÖNELİK DEĞİL

ABD Başkanı Donald Trump, Cuma günü başkanlık özel yetkisini kullanarak imzaladığı ve ülkede geniş çaplı protesto gösterilerine yol açan kararnamenin Müslümanlara yönelik olmadığını savundu. ABD Dışişleri Bakanlığı'na bağlı Yabancı Basın Merkezi tarafından, ABD'de görev yapan yabancı gazetecilerle de paylaşılan yazılı açıklamada Trump, "Amerika göçmenlerin gurur verici bir ülkesidir ve zulümden kaçan kişilere merhamet göstermeyi sürdüreceğiz. Ancak bunu vatandaşlarımızı ve sınırlarımızı koruyarak yapacağız. Amerika her zaman cesurların, özgürlüğün ülkesidir. Özgür ve güvenli tutmayı sürdüreceğiz. Bunu medya da biliyor ancak kabullenmeyi reddediyor" dedi.

Uyguladığı politikanın eski ABD Başkanı Barack Obama'nın, 2011 yılında Irak'tan mülteci gelişini askıya aldığı politika ile aynı olduğunu aktaran Trump, "Kararnamede adı geçen yedi ülke daha önce Obama yönetimi tarafından terör kaynakları olarak tanımlanan ülkelerdendir. Açıkçası bu medyanın yanlış gösterdiği gibi Müslümanlara yönelik bir yasak değildir. Bu din ile ilgili değil, terör ve ülkemizin güvenliğini korumakla ilgilidir. Bu karardan etkilenmeyen, çoğunluğu Müslüman olan 40'tan fazla farklı dünya ülkesi var" dedi. Suriye'deki korkunç insani krizle yüz yüze kalan insanlar için samimi duyguları olduğunu belirten Trump, ancak ilk önceliklerinin ABD'yi korumak ve hizmet etmek olacağını vurguladı ve "Başkan olarak acı çeken herkese yardım etmenin yollarını bulacağım" ifadelerini kullandı.

Donald Trump'ın geçen Cuma günü imzaladığı başkanlık kararnamesi, ABD'nin sığınmacı kabulü programının 120 gün süreyle askıya alınması ve 7 Müslüman ülke vatandaşlarına 90 gün süreyle ülkeye giriş yasağı getirilmesini öngörüyor. Bu ülkeler İran, Irak, Suriye, Libya, Yemen, Somali ve Sudan olarak sıralanıyor.

DHA

Etiketler: abd, trump
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  • Said

    30.01.2017 12:19:43

    Masaallah, Allah onlari hakiki islamiyetle sereflendirsin. Allah zalime boyle hizmet ettirir iste!

Risale-i Nur Külliyatı

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