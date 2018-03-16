Binlerce kişi Afrin'i terk etti

Birleşmiş Milletler: Son birkaç gün içerisinde 48 bin kişi Afrin'den ayrıldı.

TSK'nın terörden temizlemek için adım adım kuşattığı Afrin'den siviller de ayrılıyor. Son birkaç gün içerisinde 48 bin kişi Afrin'den ayrıldı. SİVİLLER BÖLGEYİ TERK EDİYOR Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin kuzeyinde Afrin'i kuşatması ile sivillerin Afrin'i terk etmesi yoğunluk kazandı. Sivillerin şehri terk etmesini istemeyen YPG şehir çıkış yollarını kapatıp kaçışları engellemeye çalışıyor. 20 Ocak'ta başlayan harekat kapsamında TSK ve ÖSO birlikleri Afrin kent merkezini kuşatmış durumda. Mehmetçik, halka PYD ve DEAŞ terör örgütlerine karşı birlikte mücadele çağrısı yaptığı Türkçe, Arapça ve Kürtçe hazırlanan bildirileri havadan attı.

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