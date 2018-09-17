Binlerce kişi ırkçılığa karşı yürüdü

Almanya’nın Köln kentinde bir araya gelen binlerce kişi ırkçılık karşıtı gösteri düzenledi.

Cityofhope Cologne Derneğinin organize ettiği gösteri için tarihi Köln Katedrali önünde toplanan yaklaşık 10 bin kişi, “İnsani bir sığınmacı politikası” talebiyle ırkçılık karşıtı sloganlar atarak Heumarkt Meydanı’na yürüdü. Çok sayıda sendika ve derneğin de destek verdiği yürüyüşte, yakın zamanda yaptığı bir açıklamada, “Göç bütün sorunların anasıdır.” ifadesini kullanan Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer’e de tepki gösterildi. Irkçılık aleyhine sloganlar atan bazı göstericiler, Seehofer’in fotoğrafının bulunduğu “Benim İçişleri Bakanım değil” yazılı dövizler taşıdılar. Siyasi parti temsilcileri, sendikacılar ve Köln’ün tanınmış simalarının katıldığı gösteri, AA

Okunma Sayısı: 51

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.