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6 EYLÜL 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

'Binlercesi hala IŞİD'in elinde'

06 Eylül 2018, Perşembe 15:54
Irak'ta 2014 yılında terör örgütü IŞİD tarafından kaçırılan ve akıbetleri bilinmeyen 7 bin 654 Türkmen ve Ezidi bulunduğu belirtildi.

Meclisteki İnsan Hakları Komisyonu Üyesi Ali Beyati, yaptığı açıklamada, 10 Haziran 2014'te Irak'ın en büyük ikinci kenti Musul'u ele geçirerek ülkenin üçte birini kontrol altına alan IŞİD'in, binlerce Ezidi ve Türkmen'i kaçırdığını ifade etti.

Beyati IŞİD tarafından kaçırılanların çoğunun Ezidi olduğuna işaret ederek, Musul'un batısındaki Sincar ilçesinde 3 Ağustos 2014'ten itibaren 6 bin 404 Ezidinin kaçırıldığını kaydetti.

Örgütün kaçırdığı Ezidilerin 3 bin 538'inin kadın, 2 bin 866'sının erkek olduğu bilgisini veren Beyati, komisyonun öldürülen Ezidi sayısını ise bin 239 olarak tespit ettiğini aktardı.

Irak'ta Arap ve Kürtlerden sonra 3'üncü büyük unsur olarak kabul edilen Türkmenlerin de IŞİD saldırılarına maruz kaldığını hatırlatan Beyati, "Halen IŞİD'in kaçırıp alıkoyduğu bin 250 Türkmen var. Bunlardan 600'ü kadın, 120'si ise çocuk." dedi.

Beyati, görgü tanıklarının ifadelerine göre Türkmen kadınların köy ve ilçelerden kaçırılırken teröristlerin tecavüz ve cinsel istismarına maruz kaldığını anlattı.

İnsan Hakları Komisyonu Üyesi ayrıca IŞİD tarafından kaçırılan bu insanların akibetinin öğrenilmesi ve ailelerine geri dönmelerinin sağlanması için Irak hükümetinin büyük bir çaba sarf ettiğini dile getirdi.

AA

Etiketler: ışid, terörle mücadele, yezidi, türkmen
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