Bir bombalı saldırı da Nijerya'da: En az 13 kişi öldü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da bir markete düzenlenen bombalı saldırıda en az 13 kişi öldü.

Görgü tanıklarından Muhammed Maliya, ülkenin kuzeydoğusundaki Borno Eyaleti'nde düzenlenen bombalı saldırıda en az 13 kişinin öldüğünü bildirdi. Yetkililer intihar saldırısının 2 kadın tarafından düzenlendiğini açıklarken, saldırganlardan birisinin bölge halkına ücretsiz gıda dağıtılan noktayı hedef aldığı belirtildi. Nijerya'nın kuzeydoğusunda bulunan Borno Eyaleti'nde Boko Haram örgütünün saldırıları nedeniyle binlerce kişi ölürken, yüz binlerce insan da evlerini terk edip göç etmek zorunda kalıyor. AA

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