Bir dram da Ürdün sınırında yaşanıyor: 15 Deralı öldü...

Suriye'nin Dera ilinden Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin saldırılarından korunmak için Ürdün sınırına kaçan sivillerden 15'inin, açlık, susuzluk ve olumsuz hava koşullarına bağlı hastalıklar sebebiyle öldüğü bildirildi.

Esed rejimi ve destekçilerinin 20 Haziran'da ülkenin güneybatısındaki Dera ilinde muhaliflerin kontrolündeki sivil yerleşimleri ele geçirmek için başlattığı operasyon nedeniyle ülkenin güneyinde Ürdün ve İsrail sınırına göçler devam ediyor. Evlerini terk etmek zorunda kalan ve Ürdün'e geçmek isteyen Deralı siviller, günlerdir sınır hattında aşırı sıcaklardan korunacak çadır bile bulamıyor, temiz su kaynaklarından yoksun yaşıyor. Sınır hattında 43-45 dereceye varan aşırı sıcak ve çöl rüzgarları da sığınmacıların içinde bulunduğu koşulları zorlaştırıyor. Deralı askeri muhaliflerin kurduğu Merkezi Operasyon Odası Sözcüsü İbrahim Cevad, yaptığı açıklamada, Ürdün sınırına akın eden sivillerin büyük tehlike altında olduğunu belirtti. Cevad, "Ürdün sınırına kaçanlardan 2'si kadın, biri yaşlı ve 12'si çocuk en az 15 sığınmacı böcek ısırması, susuzluk ve kirli su kaynaklı hastalıklar nedeniyle vefat etti." dedi. Şiddetli saldırılar sonucu 10 günde en az 150 bin Deralı, Ürdün sınırına göç etmek zorunda kaldı. Rejim ve destekçileri, Şam'daki Doğu Guta ve ülkenin orta kesimindeki Humus gerginliği azaltma bölgelerini ele geçirdikten sonra 20 Haziran'da ülkenin güneybatısına yönelik operasyon başlatmıştı. Birleşmiş Milletler yetkilileri, Dera'da 750 bin kişinin hayatından endişe ettiklerini sık sık tekrarlıyor. Ülkenin güneybatısındaki Dera ve Kuneytra illeri, Astana süreci garantörleri Türkiye, İran ve Rusya'nın Mayıs 2017'de oluşturduğu 4 gerginliği azaltma bölgesinden biriydi. Rusya, ABD ve Ürdün, 2 ay sonra Dera ve Kuneytra'yı özel bir anlaşma kapsamına almıştı. ABD de bölgede desteklediği muhaliflere yardımlarını kesmişti. *** Tıklayınız: Ürdün sınırına akın ediyorlar ABD Savunma Bakanlığı'ndan 'Dera' açıklaması Kanada: Suriye'deki durumdan çok ciddi endişe duyuyoruz AA

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