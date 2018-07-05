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5 TEMMUZ 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Bir Filistinli genç daha şehit oldu...

05 Temmuz 2018, Perşembe 00:41
Gazze sınırında geçen ay ABD'nin Kudüs'te büyükelçilik açmasını protesto etmek için düzenlenen gösterilerde yaralanan 16 yaşındaki Mahmud Macid Garbali şehit oldu.

İsrail askerlerinin geçen ay Gazze sınırındaki gösteriler sırasında yaraladığı bir Filistinli genç şehit oldu.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin doğusunda 14 Mayıs'ta ABD'nin Kudüs'te büyükelçilik açmasını protesto etmek için düzenlenen gösterilerde başından yaralanan 16 yaşındaki Mahmud Macid Garbali isimli Filistinli gencin şehit olduğu ifade edildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 6 Aralık 2017'de Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını ve ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını açıklamasının ardından yeni büyükelçilik binası 14 Mayıs'ta törenle açılmıştı.

Filistinliler, 30 Mart Toprak Günü'nden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Gazze sınırında 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl gösterilerde 130'dan fazla Filistinli İsrail askerlerinin saldırıları sonucu şehit oldu, 14 binden fazla Filistinli yaralandı.

 

AA

Etiketler: filistin, israil zulmü
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