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27 OCAK 2017 CUMA - YIL: 47

Bir şehir tümüyle küle döndü!

27 Ocak 2017, Cuma 09:44
Şili’de bir kaç haftadır devam eden orman yangınları bir kenti tümüyle kül etti.

Maula bölgesinin yedi yerleşim yerinden en büyüğü olan Santa Olga kentinde aralarında okullar, kreşler, mağazalar ve postane binasınında olduğu binden fazla bina kül oldu.

Yanan kentin kalıntıları arasından daha sonra bir ceset çıkarılırken iki kişinin de kayıp olduğu açıklandı.

Şili’nin 24 Horas gazetesinin yayınladığı dron görüntülerinde dumanların kapladığı gökyüzünden tahrip olan binalar görülüyor.

Constitución Belediye Başkanı Carlos Valenzuela ‘‘Santa Olga’da yaşananları kimse hayal bile edemez. Burada yaşadığımız tam bir cehennemi andırıyor. Son depremden sonra yaralarımızı sarmaya başlamıştık. Ancak bu yangın herşeyi berbat etti" dedi.

The Guardian gazetesine konuşan Orca isimli sivil toplum örgütü lideri Francisco Henríquez ise yaşanan felaket ile ilgili ‘‘Yıllardır yaşadığımız en kötü felaket. Daha önce yaşadığımız felaketlerden daha da beter olduğunu düşünüyorum. Bu deprem ya da sel felaketinden çok daha kötü. Hiç durmayan, sürekli ilerleyen bir şey.’’ diye konuştu.

Şili’de son haftalarda bitki örtüsünün kurumasına yol açan çok yüksek hava sıcaklıkları, patlayan 90’dan fazla orman yangının hızla yayılmasına neden oldu.

5 bin den fazla itfaiye ve askeri personelin söndürme çalışmalarına katıldığı orman yangınları için uluslararası yardımlar da ülkeye gelmeye başladı.

Rusya tonlarca su alabilen süper tanker uçağını yangınların söndürülmesinde kullanılmak üzere Şili’ye gönderdi.

Şili Devlet Başkanı Michelle Bachelet’in ülkede olağan üstü hal ilan etmesine neden olan orman yangınları 238 bin hektar ormanın kül olmasına, 4 bin insanın tahliye edilmesine, onlarca çiftliğin tahrip olmasına neden oldu. Yangınlarda aralarında dört yangnı söndürme personelinin de olduğu yedi kişi öldü.

DHA

Etiketler: şili, yangın
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