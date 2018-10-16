'Bir Ümmet coğrafyasına daha yardım götürdük'

Kahramanmaraş'ta sivil toplum kuruluşları iş birliğiyle yürütülen projeler kapsamında temin edilen 20 bin Kur'an-ı Kerim, Sudan'da dağıtıldı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi yetkilisi Hasan Balbaba "Bizi çok büyük bir sevinç ve coşkuyla karşıladılar. Bir ümmet coğrafyasına daha yardım götürmüş olmanın şükrünü eda ediyoruz." dedi.

Kahramanmaraş'ta sivil toplum kuruluşlarının iş birliğiyle yürütülen "Merhamet Okulları" projesi ve "Dünya Kur'an Okuyor" kampanyası kapsamında temin edilen 20 bin Kur'an-ı Kerim'in Sudan'da dağıtıldığı bildirildi. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt'un katılımıyla Sudan'ın Hartum kentinde etkinlik düzenlendi. Akkurt, törende yaptığı konuşmada, Sudan'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Burada bulunmak, kardeşlerimizle kucaklaşmak çok güzel. Kampanyaya destek veren herkese teşekkür ediyorum." dedi. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi yetkilisi Hasan Balbaba da daha önce tahta levhalar üzerine yazıp silerek Kur'an öğrenmeye çalışan Sudanlıların mutluluklarına şahit olduklarını belirtti. Kur'an-ı Kerimleri Sudanlılara ulaştırmanın huzurunu yaşadıklarını ifade eden Balbaba, "Bizi çok büyük bir sevinç ve coşkuyla karşıladılar. Bir ümmet coğrafyasına daha yardım götürmüş olmanın şükrünü eda ediyoruz." ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından Türkiye'den götürülen 20 bin Kur'an-ı Kerim'in dağıtımı yapıldı. Kullandıkları tahta levhaları Türkiye'den gelen heyete teslim eden Sudanlıların, dağıtılan Kur'an-ı Kerimleri teslim alırken duygusal anlar yaşadığı görüldü. Diyanet İşleri Başkanlığı Sudan Dini Müşaviri Mustafa Bülent Dadaş'ın da eşlik ettiği heyet, Sudanlı yetimlerin ailelerini de ziyaret ederek, çeşitli hediyeler verdi. AA

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