Birbirinden güzel görüntülerle dünyadan bayram manzaraları...

Dünya genelinde Ramazan Bayramı'nın ilk günü Müslümanlar bayram namazında camilere akın ederek, birbirleriyle bayramlaştı.

Irak'ın Kerkük kentinde, Ramazan Bayramı'nın ilk günü dolaysıyla şehrin merkezindeki camilere akın eden vatandaşların en büyük dilekleri ülkenin barışa kavuşması ve terör belasından kurtulması oldu.

Kerkük kent merkezindeki Büyük Nur camisinde bayram namazı kılan Abdulrahman Bayraktar, yaptığı açıklamada, ''En büyük dileğimiz memleketimizin selamete kavuşması ve terör belasından kurtulmasıdır. Bugün ülkemizde bulunan milyonlarca iç göçmenin huzura kavuşmasını, ev ve yurtlarının bir an önce terör örgütlerinin elinden kurtulmasını ve selametle evlerine dönmelerini istiyoruz.'' ifadesini kullandı.

Irak'ın yıllardır her türlü terör olaylarının hedefi haline geldiğini söyleyen Bayraktar, ''Irak ve Iraklılar çok yoruldu. Siyasilerimizin artık bir an önce birleşip bu ülkeyi ve memleketin insanlarını kurtarmaları gerekiyor.'' dedi.

Cerablus

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) desteğiyle Özgür Suriye Ordusu tarafından (ÖSO) terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen Halep'e bağlı Cerablus'ta yaşayan Suriyeliler, Ramazan Bayramı'nı yıllar sonra coşku içinde kutluyor.

TSK Müşterek Özel Görev Kuvveti ve Koalisyon Hava Kuvvetlerince Suriye'nin kuzeyinde terör tehditlerine karşı yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında ÖSO tarafından terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen kentte, halk sabah namazını eda ettikten sonra ilçenin güneyinde bulunan mezarlıklara akın etti.

DEAŞ'lı teröristlerce tahrip edilen yakınlarının kabirlerinde gözyaşı döküp Kur'an-ı Kerim okuyan Suriyeliler, dua etti. Mezarlıklara gelen çok sayıda çocuk ise büyüklerin dağıttığı bayramın simgesi şekerleri alabilmek için birbirleriyle yarıştı.

Tekbir seslerinin yükseldiği Cerablus'ta, mezarlık ziyaretlerinin ardından halk camilere akın etti. Bayram namazını burada kılan çok sayıda Suriyeli, daha sonra ülkelerindeki savaşın bitmesi için dua etti.

Cami çıkışında ikram edilen şekerleri alan halk burada birbirlerine sarılarak bayramlaştı.

Rusya

Rusya'nın başkenti Moskova'da camilere sığamayan Müslümanlar, bayram namazını sokaklarda kıldı.

Başkentte yaşayan Müslümanların yoğun ilgi gösterdiği Moskova Merkez Camisi'ne çıkan bütün sokaklar, namaz için kapatıldı.

Polis, cami çevresinde yoğun güvenlik önlemleri aldı. Müslümanlar, metal detektörden geçerek ve detaylı üst aramasının ardından camiye alındı.

Kalabalık nedeniyle camiye sığmayanlar, namazlarını çevre sokaklarda kıldı.

Moskova'da bayram namazı camilerin yanı sıra belediye tarafından belirlenen özel alanlarda da kılındı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Başbakan Dmitriy Medvedev, yayımladıkları mesajla ülkedeki Müslümanların Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Filistin

İsrail ablukası altındaki Gazze kentinde Müslümanlar, bayram namazını Es-Saraya alanında kıldı.

Katar

Katar'ın başkenti Doha'daki Müslümanlar, Ramazan Bayramı namazı için sabahın erken saatlerinde camilere akın etti. Muhammed bin Abduvahab Camisi'ni dolduran vatandaşlar bayram namazını kılarak dua etti.

Avusturya

Avusturya'nın başkenti Viyana'da yaşayan Müslümanlar, bayram namazı için camilerde toplandı.

Müslümanlar, bayram namazı için sabahın ilk saatlerinden itibaren Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Avusturya Türk Kültür Sosyal Yardımlaşma Derneği (ATİB) Merkez Camisi'ni doldurdu.

Bayramın ilk gününün pazara denk gelmesi, ülkede yaşayan Müslümanların bayram namazına katılımını arttırdı.

Namaz öncesi Suriye ve Filistin başta olmak üzere İslam coğrafyasında yaşanan sorunların giderilmesi, kan ve gözyaşının bir an evvel dinmesi için dualar edildi.

Bayram namazı kılındıktan sonra Viyana Din Hizmetleri Müşaviri Fatih Mehmet Karadaş, hutbe okudu. Duaların ardından cemaat camide bayramlaştı.

Tataristan

Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da Müslümanlar, Ramazan Bayramı namazını kılmak için camilerde yoğunluk oluşturdu.

Kazan'ın merkez camisi olan ve Türk şirketlerince inşa edilen Kul Şerif Camisi'ndeki namazı, cami imamı ve Tataristan Müftüsü Yardımcısı İlfar Hasanov kıldırdı.

Hasanov, namazın ardından verdiği hutbede, ramazan ayı ve bayramının önemine değindi. Hasanov, Tataristan'da yaşayan Müslümanları birlik ve beraberliğe çağırdı.

Kalabalık nedeniyle camiye giremeyen yüzlerce kişi, namazlarını cami kenarında hazırlanan seccadelerde kıldı.

KKTC

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) vatandaşlar, Ramazan Bayramı dolayısıyla camileri doldurdu.

Lefkoşa'da Hz. Ebubekir Camisi'ne çocuklarıyla gelen vatandaşlar, bayram sevincini birbirleriyle kucaklaşarak yaşadı. Kalabalık nedeniyle camiye giremeyen çok sayıda kişi namazını avluda kıldı.

Vatandaşlara cami avlusunda lokma tatlısı ikram edildi. Okunan hutbe ve edilen duaların ardından Müslümanlar birbirleriyle bayramlaştı.

Lübnan

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bayram namazını kılmak isteyen Müslümanlar, şehir merkezindeki Muhammed El-Emin Camisi'nde sabahın erken saatlerinden itibaren bir araya geldi.

Bayram namazına eski başbakan Temmam Selam dahil çok sayıda Lübnanlı siyasetçi gelirken, cami girişinde alınan yoğun güvenlik önlemleri dikkati çekti. Kur’an-ı Kerim tilaveti ve teşrik tekbirleriyle bayram namazına kadar camide bekleyen Lübnanlı Müslümanlar, namazın ardından bayramlaşarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

Camiye sığmayan yüzlerce Lübnanlı ise, mescidin önünde bulunan Şehitler Meydanı'na hasır sererek namazlarını eda etti.

Gürcistan

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki Gürcüler, Türkler, Azerbaycanlılar ve farklı etnik kökenlerden diğer Müslümanlar Ramazan Bayramı'nı kutlamak için Tiflis Cuma Camisi'ne akın etti.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te yaşayan ve bayramda şehri ziyaret eden Müslümanlar ile başkenteki üniversitelerde okuyan farklı etnik kökenlerden Müslüman öğrenciler bayram namazını kılmak için çift mihraplı Tiflis Cuma Camisi'nde bir araya geldi.

Doğu Gürcistan Müftüsü Yasin Aliyev, bayram vaazında, Müslümanlara Ramazan Bayramı'nda akrabalarını ve yakınlarını ziyaret etmeleri, aileleriyle birlikte olmaları ve kabir ziyaretleri yapmaları çağrısında bulunarak, ramazandan sonra da herkesin birbirine yardım ve destek olmayı sürdürmesi gerektiğini kaydetti.

Almanya

Almanya'nın Köln kentindeki Türkler, bayram namazı için Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Merkez Camisi'ni doldurdu.

Köln Başkonsolosu Hüseyin Emre Engin, Din Hizmetleri Ataşesi Ahmet Dilek ve Diyanet İşleri Başkanlık Vaizi Nurettin Muhtar Acar, DİTİB cami ve külliyesindeki bayramlaşma töreninde hazır bulundu.

Bir süre önce ibadete açılan ve "Avrupa'nın en modern camisi" olarak anılan DİTİB'in dolması üzerine cemaatin bir kısmı avluda saf tuttu.

Bayram namazının ardından toplu bayramlaşma töreni yapıldı.

Cenevre

İsviçre'nin Cenevre kentinde yaşayan Türk vatandaşları, bayram namazını kılmak için Müslüman Cemaati Vakfı Camisi'ne akın etti.

Camiye çocuklarıyla gelen vatandaşlar, bayram namazı için birlikte saf tuttu.

İmam Rüstem Çonoğlu, hutbede bayramın zulüm altındaki tüm Müslümanların kurtuluşa ermesine vesile olmasını diledi. Çonoğlu, gurbetçilerden birlik ve dayanışma içinde olmalarını ve aralarındaki küslük ve dargınlıkları son vermelerini istedi.

Tunus

Tunus'ta Müslümanlar, ramazan bayramı namazını kılmak için camilere akın etti.

Başkent Tunus'taki Kartaca bölgesindeki Malik ibn Enes Camisi'nde, sabahın ilk dakikalarından itibaren bayram namazını kılmak isteyen Tunusluların adresi oldu. Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi, Başbakan Yusuf Şahid ve kabineden bazı bakanlar da Tunus'a özgü yerel kıyafet "cellabe" giyerek camide cemaatin arasında yer aldı.

Cemaat, bayram namazını kıldıktan sonra okunan hutbe ve duanın ardından birbiriyle bayramlaştı.

Afganistan

Afganistan'da halk, bayram namazını kılmak için camilere akın etti.

Belh Valisi Ata Muhammed Nur, Mezar-ı Şerif kentinin en büyük camisi olan ve Hz. Ali'nin türbesi olduğuna inanılan Ravza'nın önündeki Yeşil Cami'de namazdan önce cemaate hitap ederek terör tehdidinin ülke genelinde gün geçtikçe arttığını vurguladı.

Devletin terörle mücadele konusunda yeterince çalışma yapmadığını iddia eden Nur, terörün, din, mezhep ve ırk ayırımı yapmadan hedef aldığını söyledi.

Binlerce kişinin katıldığı namazdan sonra okunan hutbede birlik ve beraberliğin önemi vurgulandı.

Sıkı güvenlik önlemleri altında kılınan bayram namazı sonrası toplu bayramlaşma töreni düzenlendi.

Etiyopya

Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da yaşayan on binlerce Müslüman, bayram namazı için toplandıkları stadyum ve çevresinde birlikte saf tuttu.

Sabahın erken saatlerinden itibaren şehrin farklı bölgelerinden Addis Ababa Stadyumu'na gelen Müslümanlar, eşine zor rastlanır bir atmosfer oluşturdu.

Aileleri ve yakınlarıyla stadyuma gelen halk, namazı eda ederek birbiriyle bayramlaştı.

Bosna Hersek

Balkan ülkelerinde yaşayan Müslümanlar, Ramazan Bayramı'nı coşkuyla karşıladı.

Bosna Hersek, Makedonya, Arnavutluk, Sırbistan, Kosova, Hırvatistan ve Karadağ’da yaşayan milyonlarca Müslüman, bayram namazında camileri doldurdu.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki tarihi Gazi Hüsrev Bey Camisi'nde bayram namazını kıldıran İslam Birliği Başkanı Hüseyin Kavazovic, cemaate birlik ve beraberlik çağrısında bulundu.

Makedonya

Makedonya'da başkent Üsküp'teki Mustafa Paşa Camisi'nde toplanan yüzlerce Müslüman, bayram namazında safları doldurdu. Camide yer bulamayan cemaatin bir bölümü namazı avluda kıldı.

Makedonya İslam Birliği Başkanı Süleyman Recepi'nin kıldırdığı namazda, hutbeyi Recepi adına, İsa Bey Medresesi öğrencisi Orhan Zendeli, Türkçe, Arnavutça ve Makedonca olarak, 3 dilde okudu.

Bayram vesilesiyle düzenlenen programda, başta Türkçe olmak üzere bir çok dilde ilahi okunurken, Müslümanlar bayramı coşkuyla idrak etti.

Öte yandan Arnavutluk'da bayram namazı başkent Tiran'daki İskender Meydanı'nda kılındı. Namaza her yıl olduğu gibi yoğun katılım oldu. Bayram, Arnavutluk'un diğer şehirlerinde de çoşkuyla karşılandı.

Sırbistan

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki tek cami olan Bayraklı Camisi'nde Müslümanlar bayram namazı için bir araya geldi.

Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesinde bulunan Novi Pazar'da ise bayram namazı büyük bir katılımla kılındı. Namazın ardından birçok camide Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Medine

Suudi Arabistan'ın, Medine kentindeki Müslümanlar, Ramazan Bayramı namazını kılmak için Hazreti Muhammed'in kabrinin de bulunduğu Mescid-i Nebevi'ye geldi.

ABD

ABD'nin başkenti Washington ve civarında yaşayan binlerce Müslüman, bayram namazı için Amerika Diyanet Merkezi'nde toplandı.

Washington'a yarım saatlik mesafedeki Maryland eyaletinde yer alan Amerika Diyanet Merkezi'nde buluşan Müslümanlar, merkez bünyesinde yer alan camide tekbirler getirdi, dualar okudu. Cemaat, merkezin başkanı ve Din ve Sosyal İşler Müşaviri Dr. Yaşar Çolak imamlığında bayram namazını kıldı.

Caminin tamamen dolması nedeniyle avlu ve bahçeye taşan cemaat, bayram namazının ardından Türkçe ve İngilizce okunan hutbeyi dinledi.

Namazdan sonra kahvaltı ikramının yapıldığı organizasyona eyaletlerden gelen çok sayıda Türk vatandaşının yanı sıra farklı milletlere mensup çok sayıda Amerikalı Müslüman da katıldı.

İngiltere

Türkiye’nin Londra Başkonsolosu Çınar Ergin, Aziziye Camisi'nde kılınan bayram namazı sonrasında kentte yaşayan Türk vatandaşlarıyla bayramlaştı.

Londra'daki Türkler, bayram namazı için Aziziye Camisi'nde toplandı.

Burundi

Burundi'deki Müslümanlar, bayram namazı için bir araya geldi.

Başkent Bujumbura ve ülkenin ikinci büyük kenti Gitega'da binlerce Müslüman, camilerin yetersiz kalması nedeniyle stadyumlar, spor salonları ve sokaklarda bayram namazı için saf tuttu.

Bu arada Bujumbura'da ise Bwiza ve Buyenzi gibi Müslümanların yoğunlukla yaşadığı bölgelerde de cemaat, bayram namazında camilere sığmayarak sokaklara taştı.

Kanada

Kanada'nın en fazla Müslüman nüfusuna sahip kentlerinden Ontario eyaletine bağlı Hamilton'da bayram coşkusu yaşandı.

Bölgenin en büyük camilerinden olan Hamilton Mountain Mosque'da (Hamilton Dağ Camisi) bir araya gelen binlerce Müslüman, sabah namazının ardından bayram namazına kadar ibadet etti.

Bayram namazından saatler önce topluca salavat ve tekbir getiren Müslümanlar, cami dışına kurulan tezgahlardan da alışveriş yaptı.

Bu arada Toronto, Hamilton, Montreal, Edmonton ve Calgary başta olmak üzere Kanada genelinde bulunan camilerin çoğunda, yer sıkıntısı nedeniyle iki kez bayram namazı kılındı. Namazların ardından çocuklara şeker, çikolata ve oyuncak dağıtıldı.