Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Özel Güvenlik Denetleme Başkanı Suat Çelik, "Neredeyse birçok Avrupa ülkesinin ordusundan fazla özel güvenlik görevlilerimiz var." dedi.

Başkanlık tarafından Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi'nde, "Özel Güvenlik Görevlileri Eğitim Programı" düzenlendi.

İstiklal Marşı'nın ardından slayt gösterimi yapıldı.

Özel Güvenlik Denetleme Başkanı Çelik, programda yaptığı konuşmada, bu yılın başından itibaren özel güvenlik görevlilerine yönelik eğitimlerin uygulamaya konulduğunu söyledi.

Bu eğitimlerdeki beklentilerinin disiplinin sağlanması ve aidiyet duygusunun geliştirilmesi olduğunu ifade eden Çelik, "1 milyon 600 bin özel güvenlik eğitimi almış kişi var, bunlardan 1 milyon 59 bini kimlik kartı aldı. 285 bin güvenlik görevlisinden 51 bini silahla görev yapıyor. Özel güvenlik görevlileri ülkemizin sürekli gelişen bir sektörü olarak gündemindedir." diye konuştu.

Güvenlik güçlerinin tamamlayıcı hizmetini gören özel güvenlik görevlilerinin mutlaka bir eğitimden geçirilmesi gerektiğini vurgulayan Çelik, "Neredeyse birçok Avrupa ülkesinin ordusundan fazla özel güvenlik görevlilerimiz var. Elbette değişen şartlara hem statülerinin belirlenmesi hem onların görev alanlarında kendilerine verilen sorumlulukların anlatılması gerekiyor." dedi.