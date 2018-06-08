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8 HAZİRAN 2018 CUMA - YIL: 49

Biri çocuk 4 Filistinli daha şehit oldu, 618 Filistinli yaralandı!

08 Haziran 2018, Cuma 21:00
İsrail askerlerinin Gazze sınırında "Milyonluk Kudüs gösterisi" düzenleyen Filistinlilere müdahalesinde, biri çocuk 4 Filistinlinin şehit olduğu, 618 kişinin yaralandığı bildirildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, 29 yaşındaki Filistinli Yusuf el-Fasih'in Gazze'nin doğu sınırında, 15 yaşındaki Haysem İmad el-Cemel ile 25 yaşındaki Ziyad Cadallah el-Berim'in Han Yunus bölgesinde, İmad Nebil Ebu Derrabi'nin (26) ise Cibaliye kampı bölgesinde İsrail askerlerince gerçek mermiyle vurularak şehit edildiğini belirtti.

Gösterilerde, 9'u ağır ve 117'si gerçek mermiyle olmak üzere 618 kişinin yaralandığını ifade eden Kudra, bunlardan 48'inin çocuk, 20'sinin kadın, 2'sinin sağlık görevlisi ve 5'inin ise gazeteci olduğunu aktardı. 

Gazze sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" kapsamında Nekse'nin 51. yılı dolayısıyla barışçıl Milyonluk Kudüs gösterisi düzenleniyor.

Filistinliler, İsrail'in 1967'de Batı Şeria, Doğu Kudüs, Gazze Şeridi, Sina Yarımadası ve Golan Tepeleri'ni işgal etmesiyle sonuçlanan 6 Gün Savaşı'nın başladığı "Nekse"yi anmak için yapılan Milyonluk Kudüs gösterisine katılmak üzere sınıra akın etmişti.

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42. yılı nedeniyle 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, 30 Mart'ta başlayan Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerinde 13'ü çocuk, 2'si sağlık görevlisi ve 2'si gazeteci olmak üzere 120'den fazla Filistinlinin İsrail askerleri tarafından şehit edildiğini, 7 bin 451'i gerçek mermiyle olmak üzere, 13 bin 672 Filistinlinin yaralandığını duyurmuştu.

AA

Etiketler: filistin, kudüs, gazze, şehit, israil zulmü
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